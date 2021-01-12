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«Спартак» договорился о трансфере Хендрикса

12 января 2021, 20:28

ПСВ и «Спартак», как и ожидалось, согласовали переход полузащитника Йоррита Хендрикса. Сумма трансфера не разглашается.

После прохождения медосмотра 25-летний хавбек заключит контракт с москвичами.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
12 января в 23:29
Одна из худших новостей, надеюсь парень хо ябы на тренеровках поможет команде
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 января в 23:05
Поздравляю спартак с удачным приобретением. Будут с ПедРошей биться за то, чтобы в состав попадать.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
12 января в 22:54
должны вернуть из аренды Мирзова, поправятся Соболев и Глушенков. есть первое приобретение этой зимой в лице Хендрикса...уже не плохо, хочется икры, если с Промесом не договорятся всё равно как минимум одно хорошее приобретение этой зимой Спартаку необходимо, нужен игрок, который сможет вести команду вперёд, менять темп игры, обладать пасом, который может вскрыть автобус. Промес в любом случае лишнем не будет, но хотелось бы настоящего плеймейкера уже в это трансферное окно
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
12 января в 22:19
лучше антоху вернуть!хотя и про него слухи ведут!
ermak6848
ermak6848
12 января в 22:12
В проекте - хорошая надежда в игре..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 22:05
Ну чтож,поглядим !
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 22:03
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    12 января в 21:44
    Скауты федуна зулусов ловили, а в капкан в джунглях как-то попался йорик
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    12 января в 21:39
    Пусть для начала Хендрикс ,пусть за дёшево . Но хоть уже видно ,что селекционный отдел начал работать ,а не занимается сиськомятельством .
    ошалевший
    ошалевший ответ 1-я конная (раскрыть)
    12 января в 21:29
    где там кучу то нашёл? перечисли ка
    ошалевший
    ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    12 января в 21:27
      makkie
      makkie
      12 января в 20:54
      Значит скоро и оф сайт Спартака разродится.

      Любопытно, почему остановили выбор именно на Хендриксе? И будет ли он заменой Кралу в связи с отъездом чеха в АПЛ? Вопросов много и по позиции, функционалу и адаптации Йоррита.

      Пока мнения разнятся, а ощущения от трансфера - противоречивые.
      Тем не менее, добро пожаловать в Спартак!
      Ждём топа в атаку!
      Я на стреме
      Я на стреме ответ particular (раскрыть)
      12 января в 20:49
      не ну, есть там один ....дай в руке табурет, такой концерт устроит)
      particular
      particular
      12 января в 20:42, ред.
      Будет кому таскать рояль... Но, ведь, кому-то надо и музыку делать... Где пианисты...
      vm777
      vm777 ответ 1-я конная (раскрыть)
      12 января в 20:41
      Урунова в аренду (как минимум Уфа захочет). Рошу туда же)
      Cat01
      Cat01
      12 января в 20:39
      Теперь Спартак будет ещё сильнее
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ 1-я конная (раскрыть)
      12 января в 20:36
      Из всей кучи должно выжить 8 штук.
      Если какой-нить русской троюродной бабушки в роду не найдется...
      STVA 1
      STVA 1
      12 января в 20:34
      Посмотрим что из этого получится
      1-я конная
      1-я конная
      12 января в 20:30
      Ну поглядим. Особенно интересно как будет решаться вопрос по куче легов
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