«Спартак» договорился о трансфере Хендрикса

ПСВ и «Спартак», как и ожидалось, согласовали переход полузащитника Йоррита Хендрикса. Сумма трансфера не разглашается.
После прохождения медосмотра 25-летний хавбек заключит контракт с москвичами.
ПСВ и «Спартак», как и ожидалось, согласовали переход полузащитника Йоррита Хендрикса. Сумма трансфера не разглашается.
После прохождения медосмотра 25-летний хавбек заключит контракт с москвичами.
Любопытно, почему остановили выбор именно на Хендриксе? И будет ли он заменой Кралу в связи с отъездом чеха в АПЛ? Вопросов много и по позиции, функционалу и адаптации Йоррита.
Пока мнения разнятся, а ощущения от трансфера - противоречивые.
Тем не менее, добро пожаловать в Спартак!
Ждём топа в атаку!
Любопытно, почему остановили выбор именно на Хендриксе? И будет ли он заменой Кралу в связи с отъездом чеха в АПЛ? Вопросов много и по позиции, функционалу и адаптации Йоррита.
Пока мнения разнятся, а ощущения от трансфера - противоречивые.
Тем не менее, добро пожаловать в Спартак!
Ждём топа в атаку!