Бывший голкипер «Краснодара» перейдёт в «Ростов»

Голкипер Андрей Синицын в статусе свободного агента перейдет в «Ростов».
Сообщается, что футболист уже находится в расположении ростовчан. Недавно 32-летний вратарь расторг контракт с «Краснодаром».
Голкипер Андрей Синицын в статусе свободного агента перейдет в «Ростов».
Сообщается, что футболист уже находится в расположении ростовчан. Недавно 32-летний вратарь расторг контракт с «Краснодаром».
Да, Андрей Синицын понадёжнее Артёма Бабурина будет.
Да, Андрей Синицын понадёжнее Артёма Бабурина будет.
Что в раздевалке Быков веселился
В доме который построил Магнит)))
P.S. Ну чё молодец, теперь будет вместе с Гамулой блистать в Ростове!))
Что в раздевалке Быков веселился
В доме который построил Магнит)))
P.S. Ну чё молодец, теперь будет вместе с Гамулой блистать в Ростове!))