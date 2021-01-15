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Бывший голкипер «Краснодара» перейдёт в «Ростов»

15 января 2021, 11:52

Голкипер Андрей Синицын в статусе свободного агента перейдет в «Ростов».

Сообщается, что футболист уже находится в расположении ростовчан. Недавно 32-летний вратарь расторг контракт с «Краснодаром».

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Все комментарии
R0100V
R0100V
15 января в 17:00, ред.
В принципе ничего плохого не вижу, только вопрос: "Зачем нам (с) цельная футбольная команда (как говаривал А.Райкин) одних вратарей ?" Взбодрить здоровой конкуренцией уже действующих ?
stanichnik
stanichnik
15 января в 13:58
Доброго Здоровья, Сергей!
Да, Андрей Синицын понадёжнее Артёма Бабурина будет.
ДСА
ДСА
15 января в 12:47
Нужен надежный запасной вратарь.
beefs
beefs
15 января в 12:15
а что в Ростове сидушки мягче, вряд ли...
Mangur
Mangur
15 января в 12:14
Раз нужен,значит будет играть
Faustello
Faustello
15 января в 12:13, ред.
А это веселая птица Синица
Что в раздевалке Быков веселился
В доме который построил Магнит)))
P.S. Ну чё молодец, теперь будет вместе с Гамулой блистать в Ростове!))
Я на стреме
Я на стреме
15 января в 11:55, ред.
нормально. с Краснодара до Ростова на попутках добраться можно. там тоже скамейки тёплые
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 11:53
Это было бы не плохо
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