Улыбчивый Баду и черкизовский Рэмбо. 5 самых странных легионеров РПЛ

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14 января 2021, 20:01

Загадочные истории.

Малкольм Баду (Германия) — 1.5 года в «Спартаке» и 0 матчей

Ушел реликт эпохи правления Томаса Цорна, переживший в «Спартаке» и подписавшего его генерального директора, и следующего клубного управителя Шамиля Газизова. До перехода в «Спартак» Баду играл за вторую команду «Вольфсбурга» в четвертой немецкой лиге, и зачем он понадобился «Спартаку» — загадка века. Впрочем, ответ на поверхности: Малкольм был связан с футбольным агентством Цорна, так что без блата не обошлось.

Пока главным тренером был Олег Кононов, Баду даже регулярно попадал в заявку первой команды, но Доменико Тедеско быстро определил уровень соотечественника и отправил его в «Спартак-2», за который Баду сыграл 24 матча в ФНЛ и даже забил гол. К самому футболисту вопросов нет: во всех отношениях приятный парень и профессионал, свой контракт отрабатывал честно.

Другой вопрос, зачем «Спартаку» был нужен легионер столь очевидно низкого уровня, особенно накануне нового лимита, направленного на повышение качества иностранцев в РПЛ ? Томас Цорн отмахивался тем, что Баду обошелся клубу в «копейки», но дело не только в деньгах, а еще и в том, что сомнительный легионер занимал место кого-то из молодых и нуждающихся в игровой практике воспитанников клуба в «Спартаке-2». Расставание с Баду — еще один плюс в карму спортивного директора Попова.

Андреа Романьоли (Италия) — 1.5 года в «Спартаке» и 0 матчей

Еще один замечательный иностранец в «Спартаке», от которого давно пора избавиться. За Романьоли «красно-белые» якобы даже заплатили 3 миллиона евро. Охотно верим, так всё и было, а приход в «Спартак» Эсекеля Понсе совсем не причем. Это только конспирологи верят, что москвичи ввязались в аферу «Ромы», которая выслала в Москву никчемного вратаря, не сумевшего закрепиться даже в клубе Серии C.

Вернее, даже не выслала, а продала за целых 3 миллиона евро, чтобы не пришлось делиться с «Ньюэллс Олд Бойз» выручкой с трансфера Понсе. Пусть даже так, в футбольном мире успехов добиваются разными способами, да и никто не поймал за руку «Спартак» и «Рому». В любом случае за полтора года можно сделать выводы по Романьоли и тихонько избавиться от вратаря, который за это время один раз сыграл в ФНЛ за «Спартак-2» и пропустил в том матче 4 гола.

Лассана Н'Диай (Мали) — 2 года в ЦСКА и 0 матчей

Осенью 2018 года ЦСКА уже за рамками трансферного окна подписал юного африканского форварда Н'Диая. Тогда болельщики «армейцев» еще безоговорочно верили в селекцию своего клуба и рассчитывали, что новоиспеченный победитель молодежного Кубка Африки рано или поздно начнет разрывать РПЛ по примеру Думбия и Мусы. Что ж, скорее поздно, чем рано.

Да, Н'Диая купили за «три копейки» (на самом деле, что-то около 70 тысяч евро), но ведь он и играет ровно на эти деньги. А чаще — и вовсе не играет. Последние полгода Ласс провел в аренде в клубе второго шведского дивизиона «Эскилстуна», итог: 6 матчей и 0 забитых мячей. Сейчас африканца пытаются устроить в «Химки», но у Черевченко высокие требования к футболистам, его на мякине не проведешь. А уж в заявку ЦСКА с учетом действующего лимита и конкуренции в линии атаки малиец точно не попадет.

Слободан Райкович (Сербия) — полгода в «Локомотиве» и 9 матчей

Выше речь о молодых и неизвестных футболистах, но Райковичу 31 год, и его уровень хорошо известен всем, кто связан с футболом. Слободан дополняет цепочку с картинками на тему «Как они там оказались?» Корова на крыше, автомобиль на балконе, Райкович в «Локомотиве». Марко Николич распинался о том, какой хороший парень и настоящий боец его соотечественник, но на поле «Рэмбо» то и дело подставляет Гильерме и своих партнеров дурацкими ошибками. Которых стоило ожидать.

Лимит, ограничивающий количество легионеров в заявке клубов РПЛ , был призван очистить составы от иностранных «шлаков», а тут в составе топ-клуба по российским меркам с серьезным бюджетом играет парень, которого подписали зажмурившись. В том числе из-за таких трансферов, как Райкович и Камано, «Локомотив» на восьмом месте в таблице, а Василий Кикнадзе освобожден от должности генерального директора «железнодорожников».

Остон Урунов (Узбекистан) — полгода в «Спартаке» и 9 матчей

И напоследок еще один футболист московского «Спартака», причем на этот раз игрок первой команды. Обилие бессмысленных легионеров — следствие хаотичной работы москвичей на трансферном рынке, и хотя Урунов не безнадежен, обстоятельства его появления в команде безнадежно странные, ведь Газизов отправил в двухлетнюю аренду Гуса Тиля, но подписал узбека, от чьего таланта без ума.

На основу «Спартака» Остон не тянет, а держать его в запасе — значит лишать шанса на развитие. Опять же, занимает легионерскую позицию, число которых ограничено восемью. Если, к примеру, «Спартак» найдет возможность подписать Квинси Промеса, то придется в спешном порядке трудоустраивать Урунова. Порочный круг рекурсии можно разорвать, если не покупать никого ненужного и иметь четкую стратегию развития каждого игрока. Ошибки случаются, но «Спартак» попадается в свои же ловушки.