Защитник «Бордо» Пабло завтра пройдёт медобследование для «Локомотива»

Защитник «Бордо» Пабло Кастро близок к переходу в «Локомотив».
Как сообщается, завтра бразилец пройдёт медобследование перед подписанием контракта с московским клубом. Трансфер футболиста обойдётся «железнодорожникам» в 2,5 млн евро.
Напомним, что несколько дней назад стало известно об интересе к Пабло со стороны «Динамо».
В 2018 году им интересовались МЮ и Краснодар на уровне 12 млн, а теперь Локо купился на цену и позарился на опыт... Омоложение по-железнодорожному...
В 2018 году им интересовались МЮ и Краснодар на уровне 12 млн, а теперь Локо купился на цену и позарился на опыт... Омоложение по-железнодорожному...