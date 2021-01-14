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Защитник «Бордо» Пабло завтра пройдёт медобследование для «Локомотива»

14 января 2021, 22:47

Защитник «Бордо» Пабло Кастро близок к переходу в «Локомотив».

Как сообщается, завтра бразилец пройдёт медобследование перед подписанием контракта с московским клубом. Трансфер футболиста обойдётся «железнодорожникам» в 2,5 млн евро.

Напомним, что несколько дней назад стало известно об интересе к Пабло со стороны «Динамо».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 января в 07:23
Трансферы Локомотива - за гранью понимания....
ermak6848
ermak6848
15 января в 05:29
явно плохая селекция у ЛОКО - всё аля б-у 15% запаса от нормальных 100
Анд-м
Анд-м
14 января в 23:41
Очередной поломаный шлак 🤦
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
14 января в 23:05
.
particular
particular
14 января в 23:03
Меньше года назад порвал кресты, через полгода 30 лет...
В 2018 году им интересовались МЮ и Краснодар на уровне 12 млн, а теперь Локо купился на цену и позарился на опыт... Омоложение по-железнодорожному...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 января в 22:52
8 легов есть у Локо, Кверквелия 9-й, он пока в аренде. Если брать кого то, то как говорил кот Матроскин, надо сначала продать что то ненужное.
Трезвый повар
Трезвый повар
14 января в 22:51
Реинкарнация Пабло Эскобара и Фиделя Кастро в Локомотиве
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