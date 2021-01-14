Защитник «Бордо» Пабло завтра пройдёт медобследование для «Локомотива»

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14 января 2021, 22:47

Защитник «Бордо» близок к переходу в «Локомотив».

Как сообщается, завтра бразилец пройдёт медобследование перед подписанием контракта с московским клубом. Трансфер футболиста обойдётся «железнодорожникам» в 2,5 млн евро.

Напомним, что несколько дней назад стало известно об интересе к Пабло со стороны «Динамо».