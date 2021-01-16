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Нюбель хочет получать больше игрового времени

16 января 2021, 12:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель разочарован тем, что редко выходит на поле в этом сезоне.

Футболист рассчитывал, что выйдет в стартовом составе на прошлогодний домашний матч против «Локомотива» в Лиге чемпионов, однако этого не произошло. Данное решение тренерского штаба удивило агентов Нюбеля.

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Baggio94
Baggio94
17 января в 10:32
АХАХАХАХАААА. 56а малолетнего кусок. А переходя в мешок, ты конечно же не знал, что будешь вытирать лавку за Нойером, как все дублёры до тебя? О чём я уже давно и говорю - современные так называемые футболисты вообще ничего вокруг себя не видят, кроме своих 77социалочек и цифр в контрактах.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 января в 16:30
Матч переиграть, Нюбеля выпустить в старте.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 13:19
Большинство игроков хотят получать больше игрового времени и это вполне естественное желание. Но всегда есть исключения из правил. Взять к примеру Бэйла, Озила, Кокорина , вот эти как раз наоборот не горят особым желанием играть. Люди сели на жирный контракт и просто забили на футбол. И ведь не выгонишь, контракт требует исполнять условия. Если пошукать, то таких туристов наберется очень приличное количество. Просто люди любят себя футболе , а не футбол в себе.
А Александру надо либо уходить, либо терпеливо ждать , когда Нойер закончит, а закончит он , похоже, очень даже нескоро.
Всем здоровья.
beefs
beefs
16 января в 12:56
пора подыскивать другой клуб...
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