Нюбель хочет получать больше игрового времени

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель разочарован тем, что редко выходит на поле в этом сезоне.
Футболист рассчитывал, что выйдет в стартовом составе на прошлогодний домашний матч против «Локомотива» в Лиге чемпионов, однако этого не произошло. Данное решение тренерского штаба удивило агентов Нюбеля.
А Александру надо либо уходить, либо терпеливо ждать , когда Нойер закончит, а закончит он , похоже, очень даже нескоро.
Всем здоровья.
А Александру надо либо уходить, либо терпеливо ждать , когда Нойер закончит, а закончит он , похоже, очень даже нескоро.
Всем здоровья.