Нюбель хочет получать больше игрового времени

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16 января 2021, 12:54

Голкипер «Баварии» разочарован тем, что редко выходит на поле в этом сезоне.

Футболист рассчитывал, что выйдет в стартовом составе на прошлогодний домашний матч против «Локомотива» в Лиге чемпионов, однако этого не произошло. Данное решение тренерского штаба удивило агентов Нюбеля.

