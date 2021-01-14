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Тебас о словах Зидана: «Обыкновенная тренерская отговорка»

14 января 2021, 03:27
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на высказывание главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, который заявил, что нельзя было проводить матч 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0), учитывая погодные условия в день игры.

Я раздосадован версией «Реала». В пятницу я более 14 раз выходил на связь с их генеральным директором и говорил ему, что, если клуб обеспокоен, то лучше всего будет продолжить тренировки и поехать на игру в другой день, но он сказал «нет».

Я не знаю, какой информацией владел Зидан до поездки. Я видел так много отговорок от тренеров, когда результат складывался не в их пользу. Так что это была одна из них.

Я позвоню Пересу (Прим. — президент «Реала»), так как меня абсолютно не устраивает происходящее. Окончательное решение поехать на игру было принято «Реалом».

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Leha-ha50
Leha-ha50
14 января в 08:47
Обидно терять очки, но свою вину в этом ой как признавать не хочется.
Василий 50
Василий 50
14 января в 06:48
Просто Зидан огорчился.
Cympak-05
Cympak-05
14 января в 05:58
Перенеси игру начали бы говорить, что соперники больше отдыхали
mihaluch
mihaluch
14 января в 03:38
У нашего Егорки всегда отговорки
ОПС
ОПС
14 января в 03:37
Все правильно, а выиграли бы, ничего бы такого не сказал.
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