Тебас о словах Зидана: «Обыкновенная тренерская отговорка»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на высказывание главного тренера «Реала» , который заявил, что нельзя было проводить матч 18-го тура Примеры против «Осасуны» (0:0), учитывая погодные условия в день игры.

Я раздосадован версией «Реала». В пятницу я более 14 раз выходил на связь с их генеральным директором и говорил ему, что, если клуб обеспокоен, то лучше всего будет продолжить тренировки и поехать на игру в другой день, но он сказал «нет».

Я не знаю, какой информацией владел Зидан до поездки. Я видел так много отговорок от тренеров, когда результат складывался не в их пользу. Так что это была одна из них.

Я позвоню Пересу (Прим. — президент «Реала»), так как меня абсолютно не устраивает происходящее. Окончательное решение поехать на игру было принято «Реалом».