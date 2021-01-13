«Манчестер Сити» вновь обвинили в махинациях

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13 января 2021, 17:46

«Манчестер Сити» обвинили в махинациях 10-летней давности. В 2011 году «горожане» заполучили себе в академию талантливого 14-летнего бразильского игрока Габриэла Фернандо Алмейду.

По закону клубам запрещено заключать профессиональные контракты с игроками младше 16-ти лет. Англичане устроили отца футболиста на фиктивную должность скаута академии и платили ему просто так по 1 тыс. фунтов в месяц. Делалось это для того, чтобы в будущем игрок согласился на контракт с клубом. После двух лет в «Ман Сити» бразилец вернулся на родину в «Коринтианс». Сейчас он выступает за «Стретфорд Паддок» в любительской лиге Англии.