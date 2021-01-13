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«Манчестер Сити» вновь обвинили в махинациях

13 января 2021, 17:46

«Манчестер Сити» обвинили в махинациях 10-летней давности. В 2011 году «горожане» заполучили себе в академию талантливого 14-летнего бразильского игрока Габриэла Фернандо Алмейду.

По закону клубам запрещено заключать профессиональные контракты с игроками младше 16-ти лет. Англичане устроили отца футболиста на фиктивную должность скаута академии и платили ему просто так по 1 тыс. фунтов в месяц. Делалось это для того, чтобы в будущем игрок согласился на контракт с клубом. После двух лет в «Ман Сити» бразилец вернулся на родину в «Коринтианс». Сейчас он выступает за «Стретфорд Паддок» в любительской лиге Англии.

Таким образом, «Манчестер Сити» нарушил правила и может столкнуться с санкциями. В минувшем году клуб избежал исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:12
большие деньги - большие риски !
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 января в 07:40
Никакой санкции не будет, как обычно забашляют
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
14 января в 01:32
тоже Хабибу названивает?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 января в 01:31
за малолетку оштрафуют,будь он африканцем,то вообще могли МС перевести в Лигу1(не французкую),так что ещё отделаются лёгким штрафом. Из-за санкций,могут не дать бесплатный переход Месси, видать проделки фГанцузких шейхов.
jobss
jobss ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
13 января в 23:53
по первому случаю: в комментарии четко понятно, что Вы говорите о низком уровне интеллекта пользователей;

по второму: видно, что Вы пытались задеть пользователя, если бы написали полностью: "бывший коллега", - это одно, а так открывается подтекст, который является недопустимым на сайте
Dexter2110
Dexter2110
13 января в 23:19
А Янукович, в раннем возрасте, шапки срывал, а я в 10 лет дал поджопник однокласнику.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 января в 20:57
Завели они специалиста по смешиванию бензина с ослиной мочой, вот он и химичит у них там в бухгалтерии. Значит кому-то это надо.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
13 января в 20:35
Коллега то бывший, а Буффон, видимо, будущий. Роналде его введёт в курс дела.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
13 января в 20:19, ред.
Репутация сомнительная у Роналду, а теперь и у Юве. Мой бывший коллега откуда-то взял, что Буффон из этих же.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
13 января в 20:17
Ху... какая-та. Какая им разница за что платили его отцу? Не вижу в этом ничего плохого.
Горожане
Горожане
13 января в 19:18
Руки прочь от МС!
particular
particular
13 января в 19:15
Горожанам надо иметь штат юристов не меньше, чем футболистов...
Санчо Панса
Санчо Панса
13 января в 18:55, ред.
    Dr. Vaseline
    Dr. Vaseline
    13 января в 18:51
    Что толку от этих обвинений, всё равно всё спустят на тормозах.
    beefs
    beefs
    13 января в 18:36
    а разборки все не прекращаются...
    allemz
    allemz ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
    13 января в 18:34
    Видимо, ты неплохой журналист-инсайдер, раз уж знаешь обо всех мутках.
    Сидя дома, питаясь новостями на соккере..
    allemz
    allemz ответ волгодон 2 (раскрыть)
    13 января в 18:28
    Если б знал кому, написал бы)
    А так, это очевидно. С таким же успехом можно было покопаться в делах Реала и Челси, это тоже их излюбленная тема.
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 января в 18:16
    В итоге оказались в убытке.
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ allemz (раскрыть)
    13 января в 18:16
    Cui prodest?
    mihaluch
    mihaluch
    13 января в 18:15
    Не вижу здесь криминала.
    allemz
    allemz
    13 января в 18:10, ред.
    За всеми командами подобных дел за сотню. Но кому-то выгодно копать именно под МС, чтобы очернить репутацию. Уже привыкли.
    Клоуны, млть.
    STVA 1
    STVA 1
    13 января в 18:02
    А им по барабану!
    shlomo
    shlomo
    13 января в 17:50
    Ну это еще так....а сколько еще нераскрытого всего...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 января в 17:48
    Мутные дела творятся!
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