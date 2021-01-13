«Манчестер Сити» вновь обвинили в махинациях

«Манчестер Сити» обвинили в махинациях 10-летней давности. В 2011 году «горожане» заполучили себе в академию талантливого 14-летнего бразильского игрока Габриэла Фернандо Алмейду.
По закону клубам запрещено заключать профессиональные контракты с игроками младше 16-ти лет. Англичане устроили отца футболиста на фиктивную должность скаута академии и платили ему просто так по 1 тыс. фунтов в месяц. Делалось это для того, чтобы в будущем игрок согласился на контракт с клубом. После двух лет в «Ман Сити» бразилец вернулся на родину в «Коринтианс». Сейчас он выступает за «Стретфорд Паддок» в любительской лиге Англии.
Таким образом, «Манчестер Сити» нарушил правила и может столкнуться с санкциями. В минувшем году клуб избежал исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП.
по второму: видно, что Вы пытались задеть пользователя, если бы написали полностью: "бывший коллега", - это одно, а так открывается подтекст, который является недопустимым на сайте
по второму: видно, что Вы пытались задеть пользователя, если бы написали полностью: "бывший коллега", - это одно, а так открывается подтекст, который является недопустимым на сайте
Сидя дома, питаясь новостями на соккере..
Сидя дома, питаясь новостями на соккере..
А так, это очевидно. С таким же успехом можно было покопаться в делах Реала и Челси, это тоже их излюбленная тема.
А так, это очевидно. С таким же успехом можно было покопаться в делах Реала и Челси, это тоже их излюбленная тема.
Клоуны, млть.
Клоуны, млть.