Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова

Бывший капитан сборной России продал бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, а вырученные деньги передал в детский дом города Костромы. Этот поступок прокомментировал адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого рефери.

У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платеж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью. Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха.