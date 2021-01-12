ГлавнаяНовости

Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова

12 января 2021, 20:43

Бывший капитан сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, а вырученные деньги передал в детский дом города Костромы. Этот поступок прокомментировал адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого рефери.

У него есть обязательство: он должен по решению суда погасить обязательный платеж — это компенсация Никите. А вместо этого он занимается показной благотворительностью. Тут очень интересно, кто же купил эти бутсы. Это просто показуха.

Все новости
«Милан» не будет наказывать Ибрагимовича после скандала с Лукаку
Вчера, 13:43 Комментарии7
Фанаты «Челси» ополчились на Рюдигера и руководство клуба
Вчера, 10:47 ФотоКомментарии16
Похоже, Златана дисквалифицируют после конфликта с Лукаку. Швед потроллил религию
27 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии21
Ибрагимович и Лукаку устроили потасовку во время миланского дерби
26 января ВидеоКомментарии30
Лечащий врач Марадоны обвинён в подделке подписей легенды футбола
22 января Комментарии3
«Барселона» отказывается выплачивать компенсацию Сетьену
22 января Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
13 января в 09:47
Позорище.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
13 января в 07:47
Абсолютный цинизм... Никогда не был высокого мнения о моральных качествах этого ,,говоруна". Когда не хватает воспитания, когда высокого мнения( не по делу) о себе, ждать того, что станет когда-нибудь человеком, бесполезно.
Grabovsky
Grabovsky ответ memphis (раскрыть)
13 января в 06:42
А ты хочешь посмотреть full version? Сколько готов заплатить?))
Van Vanovich
Van Vanovich
13 января в 06:24
Такие да....бы должны в тюряге футбол играть вместе с кокошей и мамашей...
memphis
memphis
13 января в 06:07
А Дзюба продаст full версию своего боевика?
vovinho11
vovinho11
12 января в 23:45
А его предупреждали: "Дашь красную - всеку!"
ХУБУЛ
ХУБУЛ
12 января в 23:21
Не упекли петушка, вот и хахочет теперь над всеми. А жаль.
Futurista
Futurista
12 января в 22:38
и совесть вместо шнурков...
протон1
протон1
12 января в 22:35
теперь осталось и месси с роналдо по голове избить судей. и от продажи получить хорошие деньги. а может всем так футболистам. ударил продал. ударил продал. бизнесс
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 22:07
Ну хоть так свой штраф отбил,а то бы спать не смог,такие финансовые потери понёс!
stanichnik
stanichnik
12 января в 22:04
Этим своим поступком Широков проявил неуважение, нет пожалуй скорее пренебрежение к российскому суду. Теперь судье, который вёл процесс надо либо снять свою мантию, либо заставить наглеца в кратчайшие сроки исполнить решение суда.
Zenit_84
Zenit_84
12 января в 21:45
Не тем отдал
drug01
drug01
12 января в 21:45
Надо всё это оставить в 2020 году....
МапС
МапС
12 января в 21:44
Вот если бы Широков свои ноги продал и ездил на тележке, я поверил бы в его искренность.
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
12 января в 21:36
Стул, к сожалению, уничтожили.
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
12 января в 21:36
.
ошалевший
ошалевший
12 января в 21:35
я бы и судью и широкова посадил на пару месяцев подумать,в этой ситуации судейка начал больше отвращение вызывать
КЭТиК
КЭТиК
12 января в 21:34, ред.
Ещё бы и стул Кокорина на эти цели пустить.
mihaluch
mihaluch
12 января в 21:33
Раздули дело позор как Широкову так и Данченкову.
Gahi
Gahi
12 января в 21:17
И всё-таки как был прав классик когда писал:  "В России есть две беды: дороги и дураки". С таким постоянством живём и по сей день.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
12 января в 21:11
Настоящий Цирк!
Rattlehead
Rattlehead ответ serh62 (комментарий удален) (раскрыть)
12 января в 21:06
Если к 40 годам ума не нажил, то уже ничего не прорастет. И ладно бы еще футболистом был талантливым, так ведь и тут природа обделила.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 20:59
Вроде люлей дали судье, а с головой не дружит Широков. Этим поступком он сделал еще хуже. Продать 'засветившиеся" таким образом бутсы глупо, пускать деньги на благотворительность цинично.
Ему бы прикинуть, сколько могут дать после пересмотра дела и поискать пути примирения. А он злитсудью и его адвоката. ИдиотизЪм...
порт
порт
12 января в 20:59
А избитый арбитр пусть продаст свисток, в который дул, пока не получил.
makkie
makkie
12 января в 20:51
Да уж, такие как Широков никогда не меняются!
Loko57
Loko57
12 января в 20:49
Лучше бы он ими Данченкову по фэйсу настучал за лживость.
shlomo
shlomo
12 января в 20:48
А вот за это я бы ему еще впаял бы пару годков.....идиотизм должен лечиться в ТЮРЯГЕ...иначе он будет не излечим....12НИК (и пусть меня за это и забанят, но другого ничего сказать не могу.....)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100