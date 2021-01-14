Зидан ответил Тебасу: «Это была не отговорка, а факт»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. 58-летний функционер ранее выразил недовольство словами Зидана, раскритиковавшего проведение матча с «Осасуной» (0:0) в условиях непогоды. По словам Тебаса, окончательное решение провести матч 9 января было принято руководством мадридского клуба.
Я не собираюсь отвечать [Тебасу]. Это уже в прошлом. Сейчас я думаю о предстоящей встрече. Это то, что интересует меня и моих футболистов.
Я сказал то, что сказал. И это была не отговорка, а факт.
Техничные игроки теряют свое преимущество на плохом поле.
Это всемирно известный факт, доказанный поколениями.
Иная точка зрения - бред.
Техничные игроки теряют свое преимущество на плохом поле.
Это всемирно известный факт, доказанный поколениями.
Иная точка зрения - бред.