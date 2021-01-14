Зидан ответил Тебасу: «Это была не отговорка, а факт»

Главный тренер «Реала» ответил президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. 58-летний функционер ранее выразил недовольство словами Зидана, раскритиковавшего проведение матча с «Осасуной» (0:0) в условиях непогоды. По словам Тебаса, окончательное решение провести матч 9 января было принято руководством мадридского клуба.

Я не собираюсь отвечать [Тебасу]. Это уже в прошлом. Сейчас я думаю о предстоящей встрече. Это то, что интересует меня и моих футболистов.

Я сказал то, что сказал. И это была не отговорка, а факт.