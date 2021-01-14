ГлавнаяНовости

Зидан ответил Тебасу: «Это была не отговорка, а факт»

14 января 2021, 07:07
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. 58-летний функционер ранее выразил недовольство словами Зидана, раскритиковавшего проведение матча с «Осасуной» (0:0) в условиях непогоды. По словам Тебаса, окончательное решение провести матч 9 января было принято руководством мадридского клуба.

Я не собираюсь отвечать [Тебасу]. Это уже в прошлом. Сейчас я думаю о предстоящей встрече. Это то, что интересует меня и моих футболистов.

Я сказал то, что сказал. И это была не отговорка, а факт.

Все новости
«Милан» не будет наказывать Ибрагимовича после скандала с Лукаку
Вчера, 13:43 Комментарии7
Фанаты «Челси» ополчились на Рюдигера и руководство клуба
Вчера, 10:47 ФотоКомментарии16
Похоже, Златана дисквалифицируют после конфликта с Лукаку. Швед потроллил религию
27 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии21
Ибрагимович и Лукаку устроили потасовку во время миланского дерби
26 января ВидеоКомментарии30
Лечащий врач Марадоны обвинён в подделке подписей легенды футбола
22 января Комментарии3
«Барселона» отказывается выплачивать компенсацию Сетьену
22 января Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:34
всё уже состоялось
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
16 января в 20:16
Глупость про то что все были в равных условиях.
Техничные игроки теряют свое преимущество на плохом поле.
Это всемирно известный факт, доказанный поколениями.
Иная точка зрения - бред.
Graceful 713
Graceful 713
14 января в 22:23
    NOVA
    NOVA
    14 января в 12:57
    правильно Зизу сказал, куда играть на таком поле!! а тебасу главное чтобы барса выигрывала и приближалась к Реалу в таблице!!
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Субъективное мнение (раскрыть)
    14 января в 09:37
    Он это спецально говорит что якобы он поклоник Реала чтобы все так думали а сам в тихрая Барсе помагает. Постоянно левые пенки за симуляции в Ла лиге в пользу каталонцев назначаются и постоянно они в бльшинстве играют. Реал конечно должен был выйграть но поле тоже влияет, чем хуже поле тем больше шансов у каманды уступающей в класе.
    ksepylo_7070
    ksepylo_7070
    14 января в 08:42
    Только сливочные вечно ноют не смогли и всё.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    14 января в 08:31
    Зачем Зидан ввязывается.
    SHMEL
    SHMEL
    14 января в 08:08
    Не нужно ныть, это не красит Зидана.
    Субъективное мнение
    Субъективное мнение ответ Шишанутый (раскрыть)
    14 января в 08:07
    Реал должен обыгрывать Осасуну из подвала таблицы если хочет претендовать на чемпионство, на любом поле. А насчет Тебаса, он всегда был поклонником королевского клуба и никогда этого не скрывал, так что винить его в предвзятости к кому то кроме Реала - просто глупо...
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    14 января в 07:54
    Что тут непонятного. Президент Ла-Лиги стравливает Президента клуба с тренером.
    STVA 1
    STVA 1
    14 января в 07:39
    Идут склоки.... На любом поле Реал должен их обыгрывать.
    Шишанутый
    Шишанутый
    14 января в 07:14
    Зидан прав на таком поле не должны были играть. Почему двойный стандарты. Почему Атлетико перенесли матч а Реалу нет. Видимо Тебасу победы Реала мазолят глаза и он хочет нового чемпеона для Испаний, раз свою любимую Барсу вытащить не может на столько она плоха то решил тащить Атлетико.
    Gahi
    Gahi
    14 января в 07:09
    Только игра станет тем что команда играет достойно.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100