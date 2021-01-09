Зидан выразил поддержку Бензема, которого обвиняют в шантаже Вальбуэна

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил поддержку нападающему своей команды Кариму Бензема, который предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.
Бензема может рассчитывать на мою полную поддержку. Я знаю, что это непростая ситуация. Важно то, что он в порядке.
Это сложная ситуация, и мы хотим, чтобы она как можно скорее разрешилась. Он отстраняется от всего этого и фокусируется на своей работе и семье. Он занимается любимым делом и хочет доставлять людям радость своей игрой на поле.
Какая то видеозапись...интимного характера...шантаж...посредники....
Чушь какая то....
Вон у нас всё проще....
- Дзюба денег дашь?
- Пошли в ж..пу....
- Тогда выкладываем видео..
- Да на здоровье, мне нас..ать....
Какая то видеозапись...интимного характера...шантаж...посредники....
Чушь какая то....
Вон у нас всё проще....
- Дзюба денег дашь?
- Пошли в ж..пу....
- Тогда выкладываем видео..
- Да на здоровье, мне нас..ать....