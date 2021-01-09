Зидан выразил поддержку Бензема, которого обвиняют в шантаже Вальбуэна

Главный тренер «Реала» выразил поддержку нападающему своей команды , который предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» .

Бензема может рассчитывать на мою полную поддержку. Я знаю, что это непростая ситуация. Важно то, что он в порядке.

Это сложная ситуация, и мы хотим, чтобы она как можно скорее разрешилась. Он отстраняется от всего этого и фокусируется на своей работе и семье. Он занимается любимым делом и хочет доставлять людям радость своей игрой на поле.