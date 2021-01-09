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Зидан выразил поддержку Бензема, которого обвиняют в шантаже Вальбуэна

09 января 2021, 01:50

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил поддержку нападающему своей команды Кариму Бензема, который предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.

Бензема может рассчитывать на мою полную поддержку. Я знаю, что это непростая ситуация. Важно то, что он в порядке.

Это сложная ситуация, и мы хотим, чтобы она как можно скорее разрешилась. Он отстраняется от всего этого и фокусируется на своей работе и семье. Он занимается любимым делом и хочет доставлять людям радость своей игрой на поле.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 января в 08:18
Растянули волынку....на 5 лет...
Какая то видеозапись...интимного характера...шантаж...посредники....
Чушь какая то....

Вон у нас всё проще....
- Дзюба денег дашь?
- Пошли в ж..пу....
- Тогда выкладываем видео..
- Да на здоровье, мне нас..ать....
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ allemz (раскрыть)
09 января в 07:28
вот-вот))
allemz
allemz ответ ColdSun1995 (раскрыть)
09 января в 06:59
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    09 января в 06:07
      ДАША Д
      ДАША Д
      09 января в 03:54
      Нечего преступника защищать.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      09 января в 02:32
      Бензема, поставь наконец уже эту страну на место.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      09 января в 02:06
      И не он один её выразил!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 января в 01:59
      Земляк земляка выручит...
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