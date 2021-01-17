Гаттузо — о разгроме «Фиорентины»: «Надеемся повторить это с „Ювентусом“»

Главный тренер «Наполи» поделился мыслями после победы над «Фиорентиной» (6:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Могло показаться, что победа далась нам легко, но это не так. При счете 1:0 Оспина потрясающе спас ворота, потом соперник попал в перекладину.

Нам не удалось реализовать созданные моменты, но сыграли хорошо. Надеемся повторить подобное выступление в Суперкубке Италии [с «Ювентусом»] в среду.

Понимали, что сегодня ошибиться нельзя, мы слишком много очков потеряли дома.