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Гаттузо — о разгроме «Фиорентины»: «Надеемся повторить это с „Ювентусом“»

17 января 2021, 17:49

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями после победы над «Фиорентиной» (6:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Могло показаться, что победа далась нам легко, но это не так. При счете 1:0 Оспина потрясающе спас ворота, потом соперник попал в перекладину.

Нам не удалось реализовать созданные моменты, но сыграли хорошо. Надеемся повторить подобное выступление в Суперкубке Италии [с «Ювентусом»] в среду.

Понимали, что сегодня ошибиться нельзя, мы слишком много очков потеряли дома.

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Все комментарии
Снова в игре
Снова в игре ответ LOpp (раскрыть)
17 января в 20:51
Добавь Милан-Ювентус и получишь -
Юве 12:1 Милан.

А если посмотреть и на это - Ливер-Барса 4:0, Барса-Юве - 0:3, Спартак-Ливер - 0:7, то получишь Ювентус 14: 0 Спартак)
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 20:51
Зря только надеется
Bom Bom
Bom Bom
17 января в 19:36
Неаполитанцы уже столько лет надеются. А выше второго места не поднимались ;)
ДАША Д
ДАША Д
17 января в 19:03
Победа действительно шикарная
LOpp
LOpp
17 января в 19:03
Ювентус-Фиорентина 0:3
Наполи-Фирентина 6:0

Наполи-Ювентус 9:0 ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 января в 18:48
Я особо не зацикливаюсь, друзья из Лиги читают и подбадривают. Но от максимального количества лайков я далековато и они как-бы особо дивидендов не приносят, так что даже особо не парьтесь насчет их.
Интер Рулит
Интер Рулит
17 января в 18:46
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    17 января в 18:46
    Посмотрим, Рино! Хотя вы можете об этом только мечтать. На деле все будет по - другому)
    Брулин
    Брулин
    17 января в 18:46
    Может быть вы сможете играть (с Ювентусом) как сегодня даже лучше, но это не поможет выиграть Ювентус.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    17 января в 18:45
    Скажите, пожалуйста, как Вам удается набирать столько лайков?)
    Rare Fish
    Rare Fish
    17 января в 18:22
    гаттузо не теряй адекватность а! передайте ему..что то передается всем когда в парашу переходят типо наполи милана итера фиалки ..сразу какие то кю"нько становятся все
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 января в 18:12
    Как я понимаю, Гаттузо говорит не просто о победе над "Ювентусом", а о победе с крупным счетов, как сегодня? А хватит ли возможностей?
    Cat01
    Cat01
    17 января в 18:11
    Слишком далеко замахнулся
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 января в 18:10
    Гатузо тот ещё фантазёр!
    juvenale
    juvenale ответ allemz (раскрыть)
    17 января в 18:09
    ковид?так-то у Юве - сандро квадрадо де лихт и дибала
    juvenale
    juvenale
    17 января в 18:08
    что-то физрук в себя поверил
    mihaluch
    mihaluch
    17 января в 18:07
    Наполи набирает ход.
    dimagas2
    dimagas2
    17 января в 18:03
    Накидают полную сетку))Пирло пока только учится.
    Ozabot
    Ozabot
    17 января в 18:01
    Судя по тому, что «Наполи» провернул с «Аталантой», то старушка в опасности )) Хотя, надо поглядеть как они сыграют с «Интером». Думаю, первым зебрам пустит кровь малыш Лукаку.
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 января в 18:00
    скорее достанете из своих ворот столько))))))
    allemz
    allemz
    17 января в 17:58
    Малыш Инсинье в сумасшедшей форме, Зелински вернулся, Лосано с каждым матчем хорошеет. Это они еще без Руиса играли, если к матчу с Юве скинет с себя ковид, то реквескат ин паче Юве.
    Ironigor
    Ironigor
    17 января в 17:55
    Фантазии Гаттузо это конечно может быть,но с Ювентусом это не прокатит, придётся проснуться.
    Шишанутый
    Шишанутый
    17 января в 17:55
    Ну ну, мечтать не вредно!
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