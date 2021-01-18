Месси может получить четырёхматчевую дисквалификацию

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был удалён на 120-й минуте матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).
Аргентинец ударил сзади по голове форварда «басков» Асьера Вильялибре. Главный арбитр встречи Хиль Мансано Хесус не видел эпизод, но показал Месси красную карточку после просмотра VAR.
Как сообщается, нападающий «Барселоны» может быть дисквалифицирован на четыре матча. Месси точно пропустит следующую игру «сине-гранатовых» против «Корнельи» в Кубке Испании. Если каталонский клуб пройдёт в следующий раунд Кубка, то дисквалификация распространится и на этот матч. Кроме того, Лионель не примет участие в матчах против «Эльче» и «Атлетико» в Ла Лиге. Если «Барселона» уступит «Корнелье» в кубковой встрече, то Месси пропустит три игры чемпионата Испании («Эльче», «Атлетико», «Бетис»).