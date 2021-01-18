Месси может получить четырёхматчевую дисквалификацию

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18 января 2021, 08:41

Нападающий «Барселоны» был удалён на 120-й минуте матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Аргентинец ударил сзади по голове форварда «басков» . Главный арбитр встречи Хиль Мансано Хесус не видел эпизод, но показал Месси красную карточку после просмотра VAR .

Как сообщается, нападающий «Барселоны» может быть дисквалифицирован на четыре матча. Месси точно пропустит следующую игру «сине-гранатовых» против «Корнельи» в Кубке Испании. Если каталонский клуб пройдёт в следующий раунд Кубка, то дисквалификация распространится и на этот матч. Кроме того, Лионель не примет участие в матчах против «Эльче» и «Атлетико» в Ла Лиге. Если «Барселона» уступит «Корнелье» в кубковой встрече, то Месси пропустит три игры чемпионата Испании («Эльче», «Атлетико», «Бетис»).