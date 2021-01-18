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Месси может получить четырёхматчевую дисквалификацию

18 января 2021, 08:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикЗакончился в доп. время

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был удалён на 120-й минуте матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Аргентинец ударил сзади по голове форварда «басков» Асьера Вильялибре. Главный арбитр встречи Хиль Мансано Хесус не видел эпизод, но показал Месси красную карточку после просмотра VAR.

Как сообщается, нападающий «Барселоны» может быть дисквалифицирован на четыре матча. Месси точно пропустит следующую игру «сине-гранатовых» против «Корнельи» в Кубке Испании. Если каталонский клуб пройдёт в следующий раунд Кубка, то дисквалификация распространится и на этот матч. Кроме того, Лионель не примет участие в матчах против «Эльче» и «Атлетико» в Ла Лиге. Если «Барселона» уступит «Корнелье» в кубковой встрече, то Месси пропустит три игры чемпионата Испании («Эльче», «Атлетико», «Бетис»).

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амурец
амурец ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
19 января в 02:33
да афро-англичанин его в газон в ответку закопает
амурец
амурец ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
19 января в 02:31
это точно, так и есть
boysib
boysib ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
18 января в 16:59
ну ты же читал уже новости, что судья не внёс в протокол агрессивные действия гнома, а значит завтра на заседании ручные буквоеды скажут, что раз в протоколе этого нет, значит и наказывать не за что
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
18 января в 16:31, ред.
Жаль, что Месси не заехал по нему конкретно)
Этот мерзкий провокатор заслуживал того.
Valerii
Valerii ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 января в 15:28
так же думаю.
25процентный клоун
25процентный клоун
18 января в 14:56
Сзади только девчули бьют
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
18 января в 14:43
Месси подсмотрел,что Роналду не забил гол и сам не отличился,НО в экстра тайм его осенило,что он может сделать португальца и получить Красную Карточку,а Кр7 уже не сможет,потому что матч окончен. Теперь Лео поставил цель - догнать и обогнать португальца по Удалениям.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ амурец (раскрыть)
18 января в 14:37
чего то он игрокам Ливерпуля и Баварии по хребту не дал, ходил с опущеной головой. Да потому что Месси понимает,те ребята в ответку такое запустят,что и черепок хрустнет. А В лОЛИГЕ МОЖНО И по кипешевать.
уверен,что фанаты, руководство скажут,что Месси просто оббегал соперника,а тот на кулак наткнулся,причём случайно и надо было тому землянину показать ЖК,за атаку соперника не владеющим мячом и бегущего сзади.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
18 января в 14:33
если гномик переберётся в МанСи и что то подобное сотворит с афро-англичанином,то дисква будет на 10 матчей и крупный штраф. В Англии не взирают на имена,это вам не какая та Испания.
Gelious
Gelious
18 января в 14:32
Это фанаты барселоны жалуются на футбольные хитрости?!
creamboy
creamboy
18 января в 14:22
Не надо Месси дисквалифицировать,пусть доиграет нормально сезон
У него и так смазано окончание карьеры,без сомнения великой карьеры
А смазано позором в лч,грандиозным позором 2:8 и отсутствием титулов со сборной
ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 13:55
Будет ему хорошим уроком
Гриша Гриша
Гриша Гриша
18 января в 13:53
Подлец и негодяй!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 января в 13:22, ред.
Ого, а Месси драчун.... Осторожнее надо с этим, а то можно как Дзюба закончить.
abramjan
abramjan
18 января в 13:09, ред.
    juvenale
    juvenale
    18 января в 12:24
    не трогайте месси, пусть играет
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    18 января в 12:20
    Месси поступил очень мерзко.
    Впрочем, это не последняя гадость в его исполнении.
    Уходил бы уже быстрее, с ним "Барселона" только мучится.
    feris1
    feris1
    18 января в 12:18
      ZjzoRe
      ZjzoRe ответ Incredulous (раскрыть)
      18 января в 12:16
        boysib
        boysib ответ Incredulous (раскрыть)
        18 января в 12:12, ред.
        а ещё когда Рон толкнул судью в СУПЕРКУБКЕ, и ему дали дискву в ЛА ЛИГЕ на несколько матчей, они че-то молчали, а ща орут, что дисквалифицировать гномика в ла лиге из-за КК в суперкубке не есть правильно, ахахах
        Incredulous
        Incredulous
        18 января в 12:08
        Болельщики Барселоны просто чемпионы по переобуванию в воздухе. Когда в Реале подобное делал Рамос или тот же Пепе в своё время, фанаты Барсы кричали, что это подлые и гнилые игроки, и нужно их дисквалифицировать чуть ли не пожизненно, но как только то же самое сделал их идол, так оказывается он молодец, и всё правильно он сделал, и дисквалификация в четыре матча не справедлива.
        DEIVID_Rivera
        DEIVID_Rivera ответ Королевский Реал (раскрыть)
        18 января в 11:58
          Королевский Реал
          Королевский Реал ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
          18 января в 11:49
            dzvinka
            dzvinka
            18 января в 11:39
            Вильялибре усилил барсу на 4 игры... но это временно
            Messi_que_un_club
            Messi_que_un_club
            18 января в 11:28, ред.
            Те самые маленькие футбольные хитрости, от которых просмотр матчей, увы, становится противным. Игроки Атлетика красавы, в доп.время домучали Барсу, выпрашивая, падая, крича и тянув время, воодушевившись поведением своего капитана. Ну а удаление Месси стало неожиданным и приятным "украшением" их работы. Ну что ж, с победой ;-)
            liverpool-today
            liverpool-today
            18 января в 11:27
            Почему кубковая красная распространяется на игры ла лиги? И 4 игры перебор. Сразу интерес пропадает к просмотру игр Барселоны. Минус огромная аудитория для ла лиги
            DEIVID_Rivera
            DEIVID_Rivera
            18 января в 11:24
            Всё правильно Месси сделал. Провокация Вилалибре удалась. Единственное, удар был слабым и последующая симуляция баска. Уж если делать такое то гораздо сильнее, что бы неповадно было. Вообще странное судейство, игрокам Бильбао было позволено играть как в регби и избирательно показывались жёлтые. Де Йонгу умышленно головой влетели в лицо и ничего.
            Димон Булыкин
            Димон Булыкин
            18 января в 11:22
            Вроде как это разные турниры... Разве можно распространять карточки, полученные в одном турнире на другие турниры?
            Dirty_Harry
            Dirty_Harry
            18 января в 11:07
            Хамло аргентинское, надо было после игры ему ..блет начистить. Мелкий провокатор, нытик, и просто негодяй
            andromend
            andromend
            18 января в 10:47
            Чистейшая провокация. Месси даже мячом не владел,а это чудо с разгона в него врезалось намеренно. Отмахнулся,конечно,зря,но удалять надо было тогда уж обоих.
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