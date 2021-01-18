«Реал» стал ещё одним претендентом на Ляказетта

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18 января 2021, 11:12

Нападающий «Арсенала» может перебраться в Испанию.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, «Реал» составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за подписание игрока. Контракт француза с «Арсеналом» истекает летом 2022 года, поэтому лондонский клуб может рассмотреть вариант с продажей форварда, если он не подпишет новое соглашение этим летом.

У Ляказетта есть конфликт с главным тренером «канониров» , что повышает вероятность ухода нападающего из команды.