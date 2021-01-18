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«Реал» стал ещё одним претендентом на Ляказетта

18 января 2021, 11:12

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перебраться в Испанию.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, «Реал» составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за подписание игрока. Контракт француза с «Арсеналом» истекает летом 2022 года, поэтому лондонский клуб может рассмотреть вариант с продажей форварда, если он не подпишет новое соглашение этим летом.

У Ляказетта есть конфликт с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, что повышает вероятность ухода нападающего из команды.

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Graceful 713
Graceful 713
18 января в 22:46
    Bavaria_N
    Bavaria_N
    18 января в 20:07
    денежный мешок всё скупает и скупает
    shlifen
    shlifen
    18 января в 16:25
    Новость кажется не реалистичной, хотя бы в контексте "накопления денег на Мбаппе"... Сомнительно, что Реал будет тратить средства на покупку Ляказетта на роль второго форварда (пусть даже он как и Бензема и Мбаппе - француз), когда на лето явно планируется покупка не только Мбаппе но и ещё одной-двух звёзд...
    Больше похоже на попытки агента Александра привлечь к своему клиенту внимание (Атлетико подписали Дембеле, зачем им Ляказетт?), и возможно получить новый контракт либо в Арсенале либо в другом месте...
    NOVA
    NOVA
    18 января в 14:42
    точно не уровень Реала!!
    STVA 1
    STVA 1
    18 января в 11:17
    Посмотрим что получится...
    shlomo
    shlomo
    18 января в 11:15
    Ну может быть все...посмотрим, где окажется
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 января в 11:15
    Очередь всегда хорошо...
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