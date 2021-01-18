«Реал» стал ещё одним претендентом на Ляказетта

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перебраться в Испанию.
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, «Реал» составит конкуренцию «Атлетико» в борьбе за подписание игрока. Контракт француза с «Арсеналом» истекает летом 2022 года, поэтому лондонский клуб может рассмотреть вариант с продажей форварда, если он не подпишет новое соглашение этим летом.
У Ляказетта есть конфликт с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, что повышает вероятность ухода нападающего из команды.
Больше похоже на попытки агента Александра привлечь к своему клиенту внимание (Атлетико подписали Дембеле, зачем им Ляказетт?), и возможно получить новый контракт либо в Арсенале либо в другом месте...
Больше похоже на попытки агента Александра привлечь к своему клиенту внимание (Атлетико подписали Дембеле, зачем им Ляказетт?), и возможно получить новый контракт либо в Арсенале либо в другом месте...