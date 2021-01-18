«Фенербахче» хочет арендовать Азара

«Фенербахче» рассчитывает арендовать форварда «Реала» Эдена Азара.
Как сообщается, турецкий клуб намерен сделать «сливочным» предложение об аренде бельгийца до конца сезона. Бывший президент «Фенербахче» Хасан Четинкая рассказал, что Азар обещал однажды сыграть в составе стамбульского клуба.
Азар является моим другом. Я знаю его с 15-16 лет. Он очень симпатизирует «Фенербахче». Он сказал мне, что однажды он наденет футболку «Фенербахче».
Напомним, что сейчас турецкая команда завершает трансфер полузащитника «Арсенала» Месута Озила.