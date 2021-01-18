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«Фенербахче» хочет арендовать Азара

18 января 2021, 10:33

«Фенербахче» рассчитывает арендовать форварда «Реала» Эдена Азара.

Как сообщается, турецкий клуб намерен сделать «сливочным» предложение об аренде бельгийца до конца сезона. Бывший президент «Фенербахче» Хасан Четинкая рассказал, что Азар обещал однажды сыграть в составе стамбульского клуба.

Азар является моим другом. Я знаю его с 15-16 лет. Он очень симпатизирует «Фенербахче». Он сказал мне, что однажды он наденет футболку «Фенербахче».

Напомним, что сейчас турецкая команда завершает трансфер полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

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Graceful 713
Graceful 713
18 января в 22:48
Завела мечта Азара в далёкие края
Bavaria_N
Bavaria_N
18 января в 20:06
евреи разводят переса...сначала леви с бэйлом, а сейчас абрашка с азаром на 100+ миллионов
Шишанутый
Шишанутый
18 января в 16:56
Совсем сдулся Азар. Его трансфер в Реал оказался провальным. Может быть и правда пора ему в Фенер все равно толку от него не какого.
Байкал-38
Байкал-38
18 января в 13:31
Всё, Азаром турки интересоваться стали, значит конец близок. Скоро китайцы подтянутся.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
18 января в 12:58
А ведь говорили ж ему когда-то..., теперь по рукам пошел... жаль.
Рома Олейник
Рома Олейник ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
18 января в 11:45
Может даже не с пьяну, а от переедания.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 января в 11:23
Мало ли кто что с пьяну сказал когда-то))
КЭТиК
КЭТиК
18 января в 10:52
Денег у турок похоже немеренно.
sihafazatron
sihafazatron
18 января в 10:49
Да неее, бред... рановато азару в Турцию
ОПС
ОПС
18 января в 10:38
Не будет он торопиться одеть футболку Фенербахче.
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