«Фенербахче» хочет арендовать Азара

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18 января 2021, 10:33

«Фенербахче» рассчитывает арендовать форварда «Реала» .

Как сообщается, турецкий клуб намерен сделать «сливочным» предложение об аренде бельгийца до конца сезона. Бывший президент «Фенербахче» Хасан Четинкая рассказал, что Азар обещал однажды сыграть в составе стамбульского клуба.

Азар является моим другом. Я знаю его с 15-16 лет. Он очень симпатизирует «Фенербахче». Он сказал мне, что однажды он наденет футболку «Фенербахче».

Напомним, что сейчас турецкая команда завершает трансфер полузащитника «Арсенала» Месута Озила.