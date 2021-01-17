Рамос не перейдёт в ПСЖ из «Реала» из-за джентльменского соглашения клубов

ПСЖ не намерен предлагать контракт капитану «Реала» Серхио Рамосу, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.
По информации источника, чемпионы Франции даже не контактировали с испанским защитником, так как между «Реалом» и ПСЖ заключено джентльменское соглашение, по которому они не переманивают игроков друг у друга.
Переход из одного клуба в другой возможен только при прямом предложении о трансфере.
Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. С 1 января Серхио может вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось, что Рамос играл с «Атлетиком» на обезболивающих. У игрока проблемы с коленом.
Будет любопытно если после того как Барса по сути бесплатно отпустила Суареса, а теперь Реал рискует, также бесплатно, потерять своего капитана...
P.S. Может, как центральный защитник, Рамос потихоньку и сдаёт, но лучшего ЦЗ в Реале пока всё равно нет...
Будет любопытно если после того как Барса по сути бесплатно отпустила Суареса, а теперь Реал рискует, также бесплатно, потерять своего капитана...
P.S. Может, как центральный защитник, Рамос потихоньку и сдаёт, но лучшего ЦЗ в Реале пока всё равно нет...