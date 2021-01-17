Рамос не перейдёт в ПСЖ из «Реала» из-за джентльменского соглашения клубов

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17 января 2021, 19:38

ПСЖ не намерен предлагать контракт капитану «Реала» , сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

По информации источника, чемпионы Франции даже не контактировали с испанским защитником, так как между «Реалом» и ПСЖ заключено джентльменское соглашение, по которому они не переманивают игроков друг у друга.

Переход из одного клуба в другой возможен только при прямом предложении о трансфере.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. С 1 января Серхио может вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что Рамос играл с «Атлетиком» на обезболивающих. У игрока проблемы с коленом.