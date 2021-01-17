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Рамос не перейдёт в ПСЖ из «Реала» из-за джентльменского соглашения клубов

17 января 2021, 19:38

ПСЖ не намерен предлагать контракт капитану «Реала» Серхио Рамосу, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

По информации источника, чемпионы Франции даже не контактировали с испанским защитником, так как между «Реалом» и ПСЖ заключено джентльменское соглашение, по которому они не переманивают игроков друг у друга.

Переход из одного клуба в другой возможен только при прямом предложении о трансфере.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. С 1 января Серхио может вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что Рамос играл с «Атлетиком» на обезболивающих. У игрока проблемы с коленом.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
18 января в 22:20
переходи в Ювентус,даже хромым будешь играть лучше,чем здоровый Голлучи.
NOVA
NOVA
18 января в 10:41
да предложи Перец ему контракт на два года, ну тока и Серега должен понимать, что при пандемии ЗП не получиться повысить!!
Nazi
Nazi
17 января в 23:38
А как же Мбаппе :) Или на него это соглашение не распространяется? :)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 января в 23:10
Какая-то непонятная новость - через 4 месяца Рамос станет свободным агентом, а за 6 мес он может вести переговоры с другими клубами, тем не менее до сих пор клубы говорят о неприкосновенности интересов... пфффф.....
Ironigor
Ironigor
17 января в 20:48
Мужчина Рамос ,Удачи с Реалом !!!
shlifen
shlifen
17 января в 20:44
Сомневаюсь что если Перес пожадничает и не подпишет с Рамосом новый контракт, то летом ПСЖ не захочет подписать Серхио свободным агентом =))
Будет любопытно если после того как Барса по сути бесплатно отпустила Суареса, а теперь Реал рискует, также бесплатно, потерять своего капитана...

P.S. Может, как центральный защитник, Рамос потихоньку и сдаёт, но лучшего ЦЗ в Реале пока всё равно нет...
Futurista
Futurista
17 января в 20:13
Дзюбам не понять...
STVA 1
STVA 1
17 января в 20:05
Нет по ходу никакого соглашения
DEIVID_1
DEIVID_1
17 января в 19:46
Да уже кто-нибудь подпишите контракт с этой мра...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 19:43
Соглашение у них, ага...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 19:39
Рамос настоящий капитан
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