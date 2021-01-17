Хунтелар близок к возвращению в «Шальке»

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар может вернуться в Бундеслигу.
Как сообщает источник со ссылкой на Bild, «Шальке» ведёт переговоры о переходе 37-летнего форварда.
Хунтелар уже выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год, выиграв в составе клуба из Гельзенкирхена Кубок (2011) и Суперкубок Германии (2011).
Напомним, что в декабре голландец заявил, что собирается завершить карьеру после нынешнего сезона.
Хюнтелар отлично выступал за Шальке и пару сезонов у Гензельхиркенцев была отличная связка Хюнтелар Рауль...
Хюнтелар отлично выступал за Шальке и пару сезонов у Гензельхиркенцев была отличная связка Хюнтелар Рауль...