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Хунтелар близок к возвращению в «Шальке»

17 января 2021, 16:31

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар может вернуться в Бундеслигу.

Как сообщает источник со ссылкой на Bild, «Шальке» ведёт переговоры о переходе 37-летнего форварда.

Хунтелар уже выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год, выиграв в составе клуба из Гельзенкирхена Кубок (2011) и Суперкубок Германии (2011).

Напомним, что в декабре голландец заявил, что собирается завершить карьеру после нынешнего сезона.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
17 января в 17:42
Как я и думал, Хунтелаара и Промеса - двух возрастных игроков с конскими личками - будут сливать
ДСА
ДСА
17 января в 17:16
В таком раскладе придется вылететь в Бундеслигу 2.
Cat01
Cat01
17 января в 17:09
Посмотрим что будет дальше
A.S.A
A.S.A
17 января в 16:57
Шальке сейчас очень нужны качественные игроки, иначе их ждет учесть Гамбурга...
Хюнтелар отлично выступал за Шальке и пару сезонов у Гензельхиркенцев была отличная связка Хюнтелар Рауль...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 16:39
Шальке сейчас неочём...
Mangur
Mangur
17 января в 16:38
Значит нужен.
Loko57
Loko57
17 января в 16:33
Кто хоть туда сейчас пойдет.
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