Голубев: «В „Краснодаре“ все хорошо играли в шахматы»

Полузащитник «Уфы» вспомнил, как играл в шахматы во время пребывания в «Краснодаре».

Играл ли с Галицким? Два раза. По окончании учебного года лучший игрок от каждого класса получает право сыграть с Сергеем Николаевичем. Я дважды выиграл «отборочный турнир» 2009 года и провёл две партии с президентом. Первую он выиграл, хотя я боролся до конца, пока мат не получил. А через год сыграли вничью.

У нас все хорошо играли. Отдельный урок шахмат в программе обучения был. Полезная игра. Учит быстро соображать, просчитывать свои решения на один-два шага вперёд.