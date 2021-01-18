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Голубев: «В „Краснодаре“ все хорошо играли в шахматы»

вчера, 23:37

Полузащитник «Уфы» Артём Голубев вспомнил, как играл в шахматы во время пребывания в «Краснодаре».

Играл ли с Галицким? Два раза. По окончании учебного года лучший игрок от каждого класса получает право сыграть с Сергеем Николаевичем. Я дважды выиграл «отборочный турнир» 2009 года и провёл две партии с президентом. Первую он выиграл, хотя я боролся до конца, пока мат не получил. А через год сыграли вничью.

У нас все хорошо играли. Отдельный урок шахмат в программе обучения был. Полезная игра. Учит быстро соображать, просчитывать свои решения на один-два шага вперёд.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:22
И там и там надо думать!
1bear
1bear
сегодня в 00:09
в поддавки или в "Чапаева"????
drug01
drug01
сегодня в 00:09
Футбол и шахматы очень хорошо
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