«Зенит» поддержал потенциальное изменение формата РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном изменении формата РПЛ.
Да, мы поддерживаем подход об увеличении количества ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать.
я к примеру за то , чтоб сократить до 14 команд и играть в два круга и это будет 36 туров и количество топовых матчей вырастет в два раза . Скажем ЦСКА-Спартак или Зенит-Локо будет 4 встречи вместо двух , если они конечно попадут в первую семерку
я к примеру за то , чтоб сократить до 14 команд и играть в два круга и это будет 36 туров и количество топовых матчей вырастет в два раза . Скажем ЦСКА-Спартак или Зенит-Локо будет 4 встречи вместо двух , если они конечно попадут в первую семерку
В общем дальнейшая деградация росфутбола ...
Да всего спорта.
В общем дальнейшая деградация росфутбола ...
Да всего спорта.
Кабинетный футбол победил.
Главное - зачем строили стадионы по цене 2 млрд баксов, ?
Кабинетный футбол победил.
Главное - зачем строили стадионы по цене 2 млрд баксов, ?
Кто согласен то ?
Конкретно ?
Опять Дзюба ?
Кто согласен то ?
Конкретно ?
Опять Дзюба ?
Он не иссякнет никогда!
Медведев, ты со мной согласен?
Конечно,да,конечно,да,конечно,ДА!
И чемпион всегда тут ясен,
Если не мы, то кто тогда?
Семак, а ты со мной согласен?
Конечно,да,конечно,да,конечно,ДА!
Наш клуб в Европе не опасен,
В ЛЧ мы кончим как всегда,
Ах, Дзюба, ты со мной согласен?
Конечно,да,конечно,да,конечно, ДА!
Он не иссякнет никогда!
Медведев, ты со мной согласен?
Конечно,да,конечно,да,конечно,ДА!
И чемпион всегда тут ясен,
Если не мы, то кто тогда?
Семак, а ты со мной согласен?
Конечно,да,конечно,да,конечно,ДА!
Наш клуб в Европе не опасен,
В ЛЧ мы кончим как всегда,
Ах, Дзюба, ты со мной согласен?
Конечно,да,конечно,да,конечно, ДА!