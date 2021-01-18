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«Зенит» поддержал потенциальное изменение формата РПЛ

вчера, 17:24

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном изменении формата РПЛ.

Да, мы поддерживаем подход об увеличении количества ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать.

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:36
полностью с тобой соглашусь , потому как условный матч Ротор-Тамбов ничего кроме зевоты не вызывает , хотя очень симпатизирую Ротору.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 23:28, ред.
с такой риторикой можно кол-во команд и до 20 довести , но качество футбола от этого не выиграет.
я к примеру за то , чтоб сократить до 14 команд и играть в два круга и это будет 36 туров и количество топовых матчей вырастет в два раза . Скажем ЦСКА-Спартак или Зенит-Локо будет 4 встречи вместо двух , если они конечно попадут в первую семерку
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 22:47
Мы в России живём,а не в Москве с Питером!
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 22:36
кол-во матчей как раз увеличится , а кол-во команд уменьшится
Егор Бобиков
Егор Бобиков
вчера в 22:27
Зенит вызывает восхищение,это настоящий топовый Европейский клуб!!!
номер 12
номер 12 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 22:25
Я с твоим утверждением не спорю, но ведь речь тут была не про него, да
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 22:12
Они сейчас так играют)
cska1948
cska1948
вчера в 21:25
Было время, в 60-е годы, в чемпионате СССР по хоккею с шайбой играли ДЕСЯТЬ команд в четыре круга и сборная СССР в те годы была ДЕЖУРНЫМ чемпионом мира! НХЛ начиналась, насколько я помню, вообще с ЧЕТЫРЕХ команд! Я это к тому, что не количество команд в чемпионате определяет его уровень, а КАЧЕСТВО участвующих в нём команд!
Крикун
Крикун
вчера в 21:25
Как у нас в стране решения принимаются? Одним человеком, в одном кабинете. Посмотрели на результаты в еврокубках, расстроились, вот и дали команду вносить изменения. Интересней, кто был в том кабинете в тот момент и в уши дул.
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:09
Что значит будем говорить об этом с другими клубами? Это бомжи придумали? Клубы сами решат ,что для них лучше.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 21:05
Все бабло страны ввалили в них . Че не поддерживать то .
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:59
А дальше будет продолжение этого сезона в ЛЧ и ЛЕ.
В общем дальнейшая деградация росфутбола ...
Да всего спорта.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
А, что будет дальше...
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:50
Все ведущие клубы РПЛ поддерживают эту реформу. Более того, её идеолог - Гинер, но высунуться вперёд нужно Медведеву.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
вчера в 20:50
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:48
    Все ясно !
    Кабинетный футбол победил.
    Главное - зачем строили стадионы по цене 2 млрд баксов, ?
    pomor 445
    pomor 445 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 20:46
    И играли как лошади.
    Крикун
    Крикун
    вчера в 20:46
    С одной стороны это окончательно убьёт футбол в регионах, с другой стороны эти бюджетные присоски автобусы никому не нужны : ни болельщикам, ни телезрителю. Нужны они только тем, кто бабло через них отмывает.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:44
    А Зенит это кто ?
    Кто согласен то ?
    Конкретно ?
    Опять Дзюба ?
    cska vperiod
    cska vperiod ответ номер 12 (раскрыть)
    вчера в 20:40, ред.
    Нет, уважаемый!!! Газпром должен выступать честным спонсором российских клубов а не заграницей, спонсорство типа с Сочи это коррупция и преступление.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:36
    Раз зенит поддержал значит коррупционерам в узком кругу проще совершать свои грязные дела, ждём глупое и маразматическое умозаключения от гены и алкоголика мишани в поддержку зенита.
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 20:27
    Медведев и газпром зарядили РПЛ.
    протон1
    протон1
    вчера в 20:15
    я представляю если бы зенит оказался в этом списке . которые вылетают с рпл)
    Gloomy59
    Gloomy59
    вчера в 20:14
    БЫЛИ В Ж....Е, ТАК РЕШИЛИ ЕЩЁ ГЛУБЖЕ ЗАЛЕСТЬ!!!!!!!!!!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:13
    Те, кто ратует за сокращение числа команд, думают только не о развитии футбола и болельщиках во всех регионах, а прежде всего о своём кармане. Именно поэтому эта идея порочна. Если РФС пойдёт ей навстречу, что вполне можно допустить, учитывая, кто руководит Федерацией футбола, то футбол на высшем уровне превратится в междусобойчик нуворишей.
    Гадский мерзкий зеня 2
    Гадский мерзкий зеня 2
    вчера в 20:08
    Я снова здесь я в бархатных штанах 😁
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 20:05
    Ну что мясные всполошились я понимаю, боятся не попасть в число 12 с тедеской и такими игроками, остальные то чего переживают...
    beefs
    beefs
    вчера в 20:03
    всегда есть положительное и отрицательное, нужно хорошо взвесить...
    Dersu Usala
    Dersu Usala
    вчера в 19:57
      cncm78ps2nvg
      cncm78ps2nvg
      вчера в 19:53, ред.
      Народных недр запас прекрасен,
      Он не иссякнет никогда!
      Медведев, ты со мной согласен?
      Конечно,да,конечно,да,конечно,ДА!

      И чемпион всегда тут ясен,
      Если не мы, то кто тогда?
      Семак, а ты со мной согласен?
      Конечно,да,конечно,да,конечно,ДА!

      Наш клуб в Европе не опасен,
      В ЛЧ мы кончим как всегда,
      Ах, Дзюба, ты со мной согласен?
      Конечно,да,конечно,да,конечно, ДА!
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