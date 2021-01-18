«Зенит» поддержал потенциальное изменение формата РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о возможном изменении формата РПЛ .

Да, мы поддерживаем подход об увеличении количества ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать.