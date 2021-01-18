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Спортдир «Тамбова»: «Я против сокращения РПЛ»

вчера, 19:30

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном сокращении числа клубов в РПЛ.

Я против сокращения лиги. Формат можно поменять, играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?

Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:21
Конечно против,первый на выход!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:07
16 – оптимальное количество клубов РФПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:31
Скорее пора увеличивать количество клубов.
youtomee
youtomee
вчера в 20:25, ред.
"В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов." -...там нет ни одного клуба, который ходит с протянутой рукой к губернатору, если бы такой появился, то сначала бы всей лигой посмеялись, а потом дали пня под зад в первую очередь)
протон1
протон1
вчера в 20:18
сталина на всех не хватает
протон1
протон1
вчера в 20:18
те кто внизу конечно против)))))))))))))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:15
Создали на свою голову капитализм с человеческим лицом. Только лицо оказалось жадное, ненасытное , беспринципное .
Если бы олигархи, продавая народное добро , клали львиную долю не себе в карман , а в бюджет , то хватило бы и на спорт, и образование, и медицину. Но самолеты с яхтами и острова с виллами дорого стоят , так что придется народу потуже пояски затянуть.
Брулин
Брулин
вчера в 19:51
В этом вся Россия: директор клуба-банкрота предлагает расширить лигу, увеличив количество матчей и расходы.
drug01
drug01
вчера в 19:47
Теперь будут диспуты... Но решение примут свое
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:43, ред.
Это понятно, клубы находящиеся на местных и региональных бюджетах подобное изменение чревато переводу финансирования в соответствии с уровнем Лиги, а в 12 сильнейших удержаться будет достаточно непросто. Но подобных управленцев не жалко от слова совсем, жалко что большую часть страны будут обходить стороной крупные футбольные праздники. И в голову закрадывается мысль, может реформирование в нашем футболе надо начинать совсем не с этого?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:41
Какие нафик 18-20 команд? Во-первых, это несколько лишних матчей, во вторых, где столько команд набрать? И несколько кругов тоже не надо. Зачем менять относительно устоявшуюся систему.? Эту довести до ума, и всё...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 19:38
Вы не обанкройтесь-то сначала, потом о реформах рассуждайте.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:33
Думаю большинство команд будет против
Faustello
Faustello
вчера в 19:33
Ах как не хочется бюджет терять такому великому проекту как Мордовский Тамбов!!!
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