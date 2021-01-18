Спортдир «Тамбова»: «Я против сокращения РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном сокращении числа клубов в РПЛ .

Я против сокращения лиги. Формат можно поменять, играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?