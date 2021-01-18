Сутормин: «Главный конкурент „Зенита“ в РПЛ — это мы сами»

Полузащитник «Зенита» рассказал о чемпионской гонке в РПЛ .

Я думаю, что главный конкурент — это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами.