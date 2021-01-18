ГлавнаяНовости

Сутормин: «Главный конкурент „Зенита“ в РПЛ — это мы сами»

вчера, 21:01

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.

Я думаю, что главный конкурент — это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами.

Все новости
Голубев: «В „Краснодаре“ все хорошо играли в шахматы»
Вчера, 23:37 Комментарии3
Евсеев: «18 команд в РПЛ — это оптимальный вариант»
Вчера, 20:45 Комментарии12
Спортдир «Тамбова»: «Я против сокращения РПЛ»
Вчера, 19:30 Комментарии14
Руководитель «Нижнего Новгорода» отреагировал на возможную реформу РПЛ
Вчера, 18:29 Комментарии16
«Зенит» поддержал потенциальное изменение формата РПЛ
Вчера, 17:24 Комментарии71
Мостовой: «Правильно, что Месси дали красную карточку»
Вчера, 17:12 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:05
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ:
"Я думаю, что главный конкурент — это мы сами..."

- Вот это-то и страшно... Вы с жиру и шальных денег так беситесь, что вся Россия содрогается, и обсуждает ваши "подвиги" вне футбольного поля...

- Надо быть скромнее... И в комментариях, и в околофутбольной жизни.

- Просто профессионально делать свою работу на футбольном поле, приносить болельщикам радость, стране и клубу международный авторитет, а себе честно зарабатывать на жизнь!
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:29
Это вам не лч,если и обделаетесь ничего страшного, кабинетные вытянут.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:52
За год человек изменился очень , стал ближе к Дзюбе !
neukomm
neukomm
вчера в 22:49
Сутормин - уже звучит удручающе. А уж давать интервью, сыграв 5 матчей, вообще стыд и позор. Лучше бы молчал в тряпочку
Егор Бобиков
Егор Бобиков
вчера в 22:23, ред.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 22:08
    Алексей Сутормин: "При Дюкове у нас не будет конкурентов"
    Cat01
    Cat01
    вчера в 21:59
    Запели питерские песни
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:54
    Наглости уже нет предела, и это говорит парень, цена которому всего 50 тыс рублёв.
    Faustello
    Faustello ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Если что может на полтос забицца)))
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:49
    Сутормин об РПЛ и ЛЧ: «Есть разница в квалификации игроков, мастерстве и скорости»
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:45
    кто бы сомневался )))пора вам в свой чемп играть)))))) эта лига вам мала)))) и лига чемпионов это показала так что только слепой этого не видит)))
    youtomee
    youtomee ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 21:38
    60 уже, ну инфляция плюс показал себя....
    Introvert
    Introvert
    вчера в 21:34
    "Зенит" vs "Этомысами"

    1.17 - победа хозяев или ничья
    makkie
    makkie
    вчера в 21:31
    Лёха-полтинник ерунды не скажет)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:31
    Да, в пределах РПЛ потенциальные конкуренты больше со своими внутренними проблемами воюют, а в еврокубках каждый встречный готов то леща отвесить, то подзатыльником наградить.
    морозз
    морозз
    вчера в 21:27
      Тугарин Змый
      Тугарин Змый
      вчера в 21:24
      дюков поможет(ахахха
      pomor45
      pomor45
      вчера в 21:21
      Это очень непредсказуемый конкурент.
      pomor45
      pomor45 ответ berda2003 (раскрыть)
      вчера в 21:20
      Типа Лудогорца.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 21:17
      Конкурент Зенита,этоТамбов!
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      вчера в 21:13, ред.
      правильно говорит, главные конкуренты Краснодар, ЦСКА и Локо играют не стабильно, как в принципе и Зенит, насолить Зениту может только сам Зенит.
      berda2003
      berda2003
      вчера в 21:11
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 21:11
        Вот что грязьпром животворящий с людьми делает!!! Цена 50 тыщ деревянных, а пафоса на мульЕн!!!
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        вчера в 21:10
        Он свой ценник с полтинника ещё не повысил?
        particular
        particular
        вчера в 21:06, ред.
        Банальность, вырванная из обширного интервью на клубном ресурсе, поражает своей шаблонностью, оптимизмом и примитивом...
        Gahi
        Gahi
        вчера в 21:04
        Поэтому и игра должна быть чемпионской.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100