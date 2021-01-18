Сутормин: «Главный конкурент „Зенита“ в РПЛ — это мы сами»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.
Я думаю, что главный конкурент — это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной, даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами.
"Я думаю, что главный конкурент — это мы сами..."
- Вот это-то и страшно... Вы с жиру и шальных денег так беситесь, что вся Россия содрогается, и обсуждает ваши "подвиги" вне футбольного поля...
- Надо быть скромнее... И в комментариях, и в околофутбольной жизни.
- Просто профессионально делать свою работу на футбольном поле, приносить болельщикам радость, стране и клубу международный авторитет, а себе честно зарабатывать на жизнь!
"Я думаю, что главный конкурент — это мы сами..."
- Вот это-то и страшно... Вы с жиру и шальных денег так беситесь, что вся Россия содрогается, и обсуждает ваши "подвиги" вне футбольного поля...
- Надо быть скромнее... И в комментариях, и в околофутбольной жизни.
- Просто профессионально делать свою работу на футбольном поле, приносить болельщикам радость, стране и клубу международный авторитет, а себе честно зарабатывать на жизнь!
1.17 - победа хозяев или ничья
1.17 - победа хозяев или ничья