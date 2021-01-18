Евсеев: «18 команд в РПЛ — это оптимальный вариант»

Бывший главный тренер «Уфы» отреагировал на новость о возможном изменении формата чемпионата России.

Вновь пошли разговоры о смене формата чемпионата и об уменьшении числа команд. Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд в РПЛ , 2 вылетают, и еще 1 играет стыковые матчи.

Это и увеличение числа матчей за сезон, и понятная стройность чемпионата. В футболе, где все давно придумано, вряд ли надо революционно что-то менять.