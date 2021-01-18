Евсеев: «18 команд в РПЛ — это оптимальный вариант»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на новость о возможном изменении формата чемпионата России.
Вновь пошли разговоры о смене формата чемпионата и об уменьшении числа команд. Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд в РПЛ, 2 вылетают, и еще 1 играет стыковые матчи.
Это и увеличение числа матчей за сезон, и понятная стройность чемпионата. В футболе, где все давно придумано, вряд ли надо революционно что-то менять.
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А за чей счёт этот банкет? Опять за счёт областных и городских бюджетов? Я - ПРОТИВ!
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А за чей счёт этот банкет? Опять за счёт областных и городских бюджетов? Я - ПРОТИВ!
- х@. вам !!!!!!!!!!
- х@. вам !!!!!!!!!!
Евсеев:
- не дадим сжечь автобусы! Автобус! Автобус!
Евсеев:
- не дадим сжечь автобусы! Автобус! Автобус!