ГлавнаяНовости

Евсеев: «18 команд в РПЛ — это оптимальный вариант»

вчера, 20:45

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на новость о возможном изменении формата чемпионата России.

Вновь пошли разговоры о смене формата чемпионата и об уменьшении числа команд. Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд в РПЛ, 2 вылетают, и еще 1 играет стыковые матчи.

Это и увеличение числа матчей за сезон, и понятная стройность чемпионата. В футболе, где все давно придумано, вряд ли надо революционно что-то менять.

Все новости
Голубев: «В „Краснодаре“ все хорошо играли в шахматы»
Вчера, 23:37 Комментарии3
Сутормин: «Главный конкурент „Зенита“ в РПЛ — это мы сами»
Вчера, 21:01 Комментарии26
Спортдир «Тамбова»: «Я против сокращения РПЛ»
Вчера, 19:30 Комментарии14
Руководитель «Нижнего Новгорода» отреагировал на возможную реформу РПЛ
Вчера, 18:29 Комментарии16
«Зенит» поддержал потенциальное изменение формата РПЛ
Вчера, 17:24 Комментарии71
Мостовой: «Правильно, что Месси дали красную карточку»
Вчера, 17:12 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:16
у каждого своё мнение)))))
cska1948
cska1948
вчера в 22:13
Заметили? За увеличение команд в РПЛ до 18 высказываются те, у кого появится реальная возможность попилить бюджетные деньги! Ведь на содержание клуба РПЛ денег из бюджета нужно в РАЗЫ больше, чем на содержание в ФНЛ. А вы думаете, что они за футбол радеют?! Ага, сейчас...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
4 лишних матча нафик никому не нужны...
морозз
морозз
вчера в 21:38
Зачем нужны эти 18 команд в чемпионате я не понимаю! Почему наш чемпионат деградирует, ответ прост и незамысловатее...более половины команд играют в оборонительный футбол, где скорость передвижения футболистов а также командная скорость ( так ценимая в Европе ) вообще не нужна! Главное стоять всей командой в воротах и уповать на единичную удачную контратаку! И когда мы попадаем на среднюю по нашим меркам европейскую команду, не успеваем не только за футболистами но и даже за вратарем соперника! 18 команд ляжет огромным якорем на ноги нашего футбола и это факт!
cska1948
cska1948
вчера в 21:31
"...Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд..."
-------------------------
А за чей счёт этот банкет? Опять за счёт областных и городских бюджетов? Я - ПРОТИВ!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:15
Кто играл тот дело советует.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:11
Правильно, Вадим! Давай по-старинке крикни им на собрании:

- х@. вам !!!!!!!!!!
Faustello
Faustello ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Ну да, его же в топ 12 вряд ли позовут. Да и как играть в чемпионате где у команд будет цель забивать???)))
Евсеев:
- не дадим сжечь автобусы! Автобус! Автобус!
Cat01
Cat01
вчера в 20:50
Сколько экспертов столько мнений
LOpp
LOpp
вчера в 20:50
Тогда надо возвращаться на весна-осень, чтобы зимой не играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:49
ВАдим умный мужик , плохого не посоветует.
shlomo
shlomo
вчера в 20:48
Ну хоть одна правильная мысль....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100