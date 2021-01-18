Руководитель «Нижнего Новгорода» отреагировал на возможную реформу РПЛ

Руководитель «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов порассуждал о возможной реформе в РПЛ.
Есть плюсы, есть минусы. Из плюсов — то, что увеличится количество топовых матчей вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА. То есть почти в каждом туре будут игры с высоким зрительским рейтингом и повышенным интересом.
С другой стороны, при 12 клубах, мне кажется, будет тяжелее готовить молодежь, развивать ее для сборной России. Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране?
Это будет общество для совсем избранных. Как бы чемпионат с 12 клубами не превратился в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга.
Ну а если серьёзно у нас даже на 10 команд не найдёться футболистов. Так что я вообще не понимаю людей которые пыжуться за увелечение команд и так хватает цирка , так ещё не одна команда 90 минут не может играть!!! Только ходят по полю и сморкаються.
Ну а если серьёзно у нас даже на 10 команд не найдёться футболистов. Так что я вообще не понимаю людей которые пыжуться за увелечение команд и так хватает цирка , так ещё не одна команда 90 минут не может играть!!! Только ходят по полю и сморкаються.
"Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране?" - а что с ней? Она есть? Эффект ЧМ прошёл, так толком и не проявившись. Клубы продолжают умирать пачками, Дальний Восток вымер почти весь.
"Это будет общество для совсем избранных" - двери открыты. Ростов пару лет назад даже не претендовал на место в элите, Краснодара 13 лет назад вообще не существовало.
Сокращение и только сокращение. Наш футбол провалился в такую яму, что спасти его может только возврат на весна-осень, полная отмена лимита и увеличение числа матчей топ-клубов между собой. Иначе Вольфсбергеры и грузинские Локомотивы для нас будут только началом.
"Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране?" - а что с ней? Она есть? Эффект ЧМ прошёл, так толком и не проявившись. Клубы продолжают умирать пачками, Дальний Восток вымер почти весь.
"Это будет общество для совсем избранных" - двери открыты. Ростов пару лет назад даже не претендовал на место в элите, Краснодара 13 лет назад вообще не существовало.
Сокращение и только сокращение. Наш футбол провалился в такую яму, что спасти его может только возврат на весна-осень, полная отмена лимита и увеличение числа матчей топ-клубов между собой. Иначе Вольфсбергеры и грузинские Локомотивы для нас будут только началом.
Вы помойку под названием ФНЛ вычистить, сделайте ее на примере вторых лиг топ чемпов, там молодежи будет столько, что вы вскоре от легов в рпл отказываться начнёте.
Уже просто бесит, что все эти сосущие бюджет думают что можно в уши 29 и думать что футбольный болельщик остался с Геннадием Орловым где то далеко в 20 веке...
Не надо нам втирать вашу дичь, мы знаем что вы обыкновенные ворье!
Вы помойку под названием ФНЛ вычистить, сделайте ее на примере вторых лиг топ чемпов, там молодежи будет столько, что вы вскоре от легов в рпл отказываться начнёте.
Уже просто бесит, что все эти сосущие бюджет думают что можно в уши 29 и думать что футбольный болельщик остался с Геннадием Орловым где то далеко в 20 веке...
Не надо нам втирать вашу дичь, мы знаем что вы обыкновенные ворье!
Вместо мозгов у них в головах холодец и не чем шевелить , так как мозгов уже нет .
Вместо мозгов у них в головах холодец и не чем шевелить , так как мозгов уже нет .