Руководитель «Нижнего Новгорода» отреагировал на возможную реформу РПЛ

Руководитель «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов порассуждал о возможной реформе в РПЛ .

Есть плюсы, есть минусы. Из плюсов — то, что увеличится количество топовых матчей вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА . То есть почти в каждом туре будут игры с высоким зрительским рейтингом и повышенным интересом.

С другой стороны, при 12 клубах, мне кажется, будет тяжелее готовить молодежь, развивать ее для сборной России. Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране?

Это будет общество для совсем избранных. Как бы чемпионат с 12 клубами не превратился в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга.