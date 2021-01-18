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Руководитель «Нижнего Новгорода» отреагировал на возможную реформу РПЛ

вчера, 18:29

Руководитель «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов порассуждал о возможной реформе в РПЛ.

Есть плюсы, есть минусы. Из плюсов — то, что увеличится количество топовых матчей вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА. То есть почти в каждом туре будут игры с высоким зрительским рейтингом и повышенным интересом.

С другой стороны, при 12 клубах, мне кажется, будет тяжелее готовить молодежь, развивать ее для сборной России. Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране?

Это будет общество для совсем избранных. Как бы чемпионат с 12 клубами не превратился в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
сегодня в 00:18
Давайте тогда РПЛ до 40 команд доведём))) Будет всем весело))) И Нижний и Великий Новгороды будут учавствовать, Весь Дальний Восток тоже))) Вообщем с каждого большого города по команде)))Москва из благородности поделиться местами))) Многовато и так их))) Например пускай остаёться в РПЛ Локомотив )))Или вернём Торпедо в РПЛ))))))))
Ну а если серьёзно у нас даже на 10 команд не найдёться футболистов. Так что я вообще не понимаю людей которые пыжуться за увелечение команд и так хватает цирка , так ещё не одна команда 90 минут не может играть!!! Только ходят по полю и сморкаються.
BDA8181
BDA8181 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 00:13
уже нечего херить)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:17
А ведь он прав!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:20
"будет тяжелее готовить молодежь, развивать ее для сборной России" - а о какой молодёжи речь? самые "молодые" клубы рпл - Спартак, ЦСКА, Ростов, Динамо и Рубин - клубы верхней половины таблицы + 2 клуба со "старыми" составами, имеющие одни из лучших школ в стране - Локомотив и Краснодар. Если мы потеряем при сокращении Тамбовы, которые существуют для того, чтобы всякие Рыжиковы и прочие пенсионеры не завязали с футболом, на молодёжь это никак не повлияет

"Кроме того, что будет с популяризацией футбола в стране?" - а что с ней? Она есть? Эффект ЧМ прошёл, так толком и не проявившись. Клубы продолжают умирать пачками, Дальний Восток вымер почти весь.

"Это будет общество для совсем избранных" - двери открыты. Ростов пару лет назад даже не претендовал на место в элите, Краснодара 13 лет назад вообще не существовало.


Сокращение и только сокращение. Наш футбол провалился в такую яму, что спасти его может только возврат на весна-осень, полная отмена лимита и увеличение числа матчей топ-клубов между собой. Иначе Вольфсбергеры и грузинские Локомотивы для нас будут только началом.
drug01
drug01
вчера в 20:53
У нас реформы любят больше чем футбол
Брулин
Брулин
вчера в 19:45
Всё бедолаги пекутся о развитии молодежи и игроков для сборной. А кто же бюджетные деньги пилить то будет?😂😂
Faustello
Faustello
вчера в 19:38
Почему все эти комары бюджетные прикрываются тем, что дескать молодежи негде будет играть???
Вы помойку под названием ФНЛ вычистить, сделайте ее на примере вторых лиг топ чемпов, там молодежи будет столько, что вы вскоре от легов в рпл отказываться начнёте.
Уже просто бесит, что все эти сосущие бюджет думают что можно в уши 29 и думать что футбольный болельщик остался с Геннадием Орловым где то далеко в 20 веке...
Не надо нам втирать вашу дичь, мы знаем что вы обыкновенные ворье!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:17
Приятно, что Спартак так ценят.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:11
Все кто далёк от футбола но занимают ключевые в нём те за.
2se8e3dmp8tv
2se8e3dmp8tv
вчера в 19:02, ред.
Очередное дюковское безумие.....Это мы уже проходили.
Вместо мозгов у них в головах холодец и не чем шевелить , так как мозгов уже нет .
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:56
Сырое и непродуманое предложение, которое не приведет к качественному скачку уровня нашего футбола, а в регионах так и вовсе убьет футбол и интерес к нему.
RedGift
RedGift ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:53
Сборная и так состоит из игроков из 5-6 клубов, те команды которые отвалятся при введении 12 команд не конкурентоспособны, служат для отмывания госбабок и не дают никаких игроков для сборной, по сути, для сборной, ничего не изменится, она как была в заднице так и останется
drug01
drug01
вчера в 18:46
Загубят весь футбол!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:41
Скажу конкретно что это будет. В РПЛ будут играть 8 х 12 =96 легионеров. И 36 наших русских. Это в основе. Из 36 можно сборную составить? Можно. Всех брать русских. А если пробьют отмену лимита, то будет 132 легионера, а сборную будут набирать из ФНЛ. Реформа?????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Да ерунда это...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:31
Так оно и случится, а весь российский футбол похерится
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