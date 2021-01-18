Мостовой: «Правильно, что Месси дали красную карточку»

Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на удаление форварда «Барселоны» Лионеля Месси в финальном матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).
Конечно, правильно, что Месси дали красную карточку. Он с этим и не спорил, а спокойно ушел. Но было бы смешно, если бы за такой эпизод давали 12 матчей дисквалификации! Я совсем недавно видел, как в одной из игр чемпионата Англии прыгают в голеностоп, бьют сзади по ногам и даже красную карточку не дают.
Не-не-не. Не нужно сравнивать разные чемпионаты. Раз в Испании за каждый чих свистят и дают карточки, то пусть и наказывают самым суровым способом. Всё должно быть последовательно.
И опять же, не нужно путать игру и откровенный удар по голове.
Не-не-не. Не нужно сравнивать разные чемпионаты. Раз в Испании за каждый чих свистят и дают карточки, то пусть и наказывают самым суровым способом. Всё должно быть последовательно.
И опять же, не нужно путать игру и откровенный удар по голове.