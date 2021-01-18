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Мостовой: «Правильно, что Месси дали красную карточку»

вчера, 17:12
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Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на удаление форварда «Барселоны» Лионеля Месси в финальном матче за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).

Конечно, правильно, что Месси дали красную карточку. Он с этим и не спорил, а спокойно ушел. Но было бы смешно, если бы за такой эпизод давали 12 матчей дисквалификации! Я совсем недавно видел, как в одной из игр чемпионата Англии прыгают в голеностоп, бьют сзади по ногам и даже красную карточку не дают.

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Испания. Суперкубок 2021  Россия: мнение  Месси Лионель  Мостовой Александр
Источник: sovsport.ru
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:12
Жаль, что не сразу две! 😁😁😁
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:36
Согласен с Мостовым, наказать надо, но не сильно
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 19:51
Красную он отхватил заслуженно
протон1
протон1
вчера в 19:30
месси обнаглевший бог
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:18
Мостовой на двух стульях любит сидеть: и тем угодил, и другим.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
вчера в 18:01
После ефремова говорить в принципе что-либо плохое про Боярского не представляется возможным.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
вчера в 17:56
Осталось, что бы ещё Боярский высказался.
mphuZ
mphuZ
вчера в 17:55, ред.
> Я совсем недавно видел, как в одной из игр чемпионата Англии прыгают в голеностоп, бьют сзади по ногам и даже красную карточку не дают.

Не-не-не. Не нужно сравнивать разные чемпионаты. Раз в Испании за каждый чих свистят и дают карточки, то пусть и наказывают самым суровым способом. Всё должно быть последовательно.

И опять же, не нужно путать игру и откровенный удар по голове.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:42
Провокатору баску минимум желтую надо было. И вообще за откровенное хамство надо вводить наказания
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:40
Дали и дали, значит заслужил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:12
Давно пора было это сделать
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