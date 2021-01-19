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Воронин: «В коллективе „Динамо“ чуть перебор мягкости»

сегодня, 09:54

Бывший капитан «Динамо», а ныне помощник главного тренера Андрей Воронин поделился мнением о лидерах московского клуба.

Кто претендует на роль лидера в «Динамо»? Здесь вопрос не возраста. Это должно происходить естественным путем, быть в характере человека. Мне же никто не говорил, не назначал — я такой человек сам по себе. Сейчас мне этого немного не хватает в нынешней команде. Думаю, некоторые готовы, но по каким-то причинам пока не до конца получается. Мне бы хотелось больше эмоций в играх и на тренировках. Но заставить нельзя, должны сами созреть. Раньше таких лидеров было несколько в любой команде. В «Динамо» же не только я что-то говорил, но и Кураньи, и Семшов, каким бы спокойным он ни казался со стороны, и другие ребята. Важно при этом что-то показывать на поле. Если показываешь, то имеешь право в раздевалке и пихануть. Это должно нормально восприниматься. Так было и так, думаю, всегда будет.

Шиманьски? У него есть это. Но иностранцы порой чувствуют себя все-таки чуть-чуть чужими, мол, местные тут решают. Хотя это неправильно. Если ты показываешь на поле, а Себа это делает, то имеешь право требовать. Да может любой: и Фомин, и Нойштедтер, и Ордец, и Евгеньев, и Паршивлюк. Они все отдаются на поле, никаких вопросов нет. Но все-таки в коллективе чуть перебор мягкости, на мой взгляд, иногда надо и матом сказать, и жестко.

Ранее Андрей Воронин оценил игру нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

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Сантус
Сантус ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:08
Скорее брали как дядьку способного раскачать это молодое болотце.)Есть сомнение что получится,другое поколение-инстаграмщики.Денюшка капает-шикардос...хотелось бы ошибиться..
ДСА
ДСА
сегодня в 10:28
Без разницы кто капитан, когда побеждают.
drug01
drug01
сегодня в 10:24
Надо прежде всего строить коллектив
beefs
beefs
сегодня в 10:06
всякое бывает, это аксиома...
Capral
Capral
сегодня в 09:58
Я, до сих пор понять не могу, какие функции выполняет в команде Воронин, и почему, он, до сих пор не замутил в команде бузу....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:56
Ага, жёстче надо...
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