Воронин: «В коллективе „Динамо“ чуть перебор мягкости»

Бывший капитан «Динамо», а ныне помощник главного тренера поделился мнением о лидерах московского клуба.

Кто претендует на роль лидера в «Динамо»? Здесь вопрос не возраста. Это должно происходить естественным путем, быть в характере человека. Мне же никто не говорил, не назначал — я такой человек сам по себе. Сейчас мне этого немного не хватает в нынешней команде. Думаю, некоторые готовы, но по каким-то причинам пока не до конца получается. Мне бы хотелось больше эмоций в играх и на тренировках. Но заставить нельзя, должны сами созреть. Раньше таких лидеров было несколько в любой команде. В «Динамо» же не только я что-то говорил, но и Кураньи, и Семшов, каким бы спокойным он ни казался со стороны, и другие ребята. Важно при этом что-то показывать на поле. Если показываешь, то имеешь право в раздевалке и пихануть. Это должно нормально восприниматься. Так было и так, думаю, всегда будет.

Шиманьски? У него есть это. Но иностранцы порой чувствуют себя все-таки чуть-чуть чужими, мол, местные тут решают. Хотя это неправильно. Если ты показываешь на поле, а Себа это делает, то имеешь право требовать. Да может любой: и Фомин, и Нойштедтер, и Ордец, и Евгеньев, и Паршивлюк. Они все отдаются на поле, никаких вопросов нет. Но все-таки в коллективе чуть перебор мягкости, на мой взгляд, иногда надо и матом сказать, и жестко.