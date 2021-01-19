Силкин — о сокращении РПЛ: «Что 16, что 12 команд — будет то же самое»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал возможное сокращение РПЛ .

То в прошлом году озвучивали, что хотят до 18 команд расширить, то думают сократить лигу — как все быстро меняется. Зрелищность хотят повысить? Не знаю, мне кажется, что 16, что 18, что 12 команд — будет то же самое. Ничего здесь не изменится. Я вообще не понимаю этого. Даже в небольших странах мы видим чемпионаты по 18 клубов, и ничего, все нормально — играют каждый день, и никто от этого не пострадал. А зрелищность футбола при этом потрясающая.

Да мы все время шарахаемся из стороны в сторону. Мы перешли на систему «осень-весна», а сейчас у нас говорят, что это ерунда полная. А между тем на этого много времени ушло. Белорусы, например, начали и сразу отказались, а у нас продолжается это безобразие. Дело не в том, по какой системе ты будешь играть и сколько команд будут играть — дело в другом: развития нет никакого — вот в чем проблема.