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Воронин: «Кокорин раскрыл свой потенциал на 60-70 %»

сегодня, 09:47

Помощник главного тренера московского «Динамо» Андрей Воронин оценил игру нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Я знаю Кокору с января 2010 года, когда ему было 18 лет. Его становление шло на моих глазах. Как и Смолова. Всегда говорил, что это два очень талантливых игрока. Я же могу определить способности футболиста — у них был сумасшедший потенциал. Что они на юношеском этапе чудили, так им позволяли это делать. Руководители, тренеры, родители. Пацанам насыпали кучу денег и хотели, чтобы они сидели безвылазно на базе, думали только о футболе? Так не бывает. Через это многие проходят.

Слава богу, что Кокорин и Смолов хотя бы заиграли, в том числе доросли до сборной. А сколько заканчивает на самом начальном этапе? И в советское время такое было. Я думал, что оба уедут в Европу — не сложилось, если не считать небольшой отрезок у Смолова. И Кокорину я прошлой зимой говорил, когда возникла история с «Сочи»: «Какой тебе смысл сидеть в „Зените“, если тебя не хотят видеть? У тебя была травма, потом из-за известной истории год пропустил — тебе играть надо, езжай в Сочи». Как Дзюба попал на чемпионат мира? Пошел в «Арсенал» и там доказал. Как Смолов стал лучшим бомбардиром в «Краснодаре»? Уехал в аренду в «Урал», проявил себя. Так и Кокорин весной в «Сочи» показал себя — пригласили в «Спартак». Да, пока тяжело. Но тоже поймите — у Сани была операция на крестообразных связках, пропустил полгода, потом тут же история с колонией. Естественно, бесследно это не проходит, ему уже не 20 лет. Но он хороший футболист — был и пока еще остается. Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач говорил же о желании пригласить Кокору. Не знаю, почему не срослось. Если будет стопроцентно здоров, будет полностью отдаваться делу — усилит любую российскую команду.

На сколько процентов Кокорин раскрыл свой потенциал? На 60-70. Недостающие 30-40 — это как раз самое интересное и важное.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 15:51
Этот пресловутый потенциал у каждого оценщика свой. На самом деле на поле показал уже всё, что может, а вне его действительно процентов на 60: в Спартаке ещё не раскрылся - случай не представился.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 14:12
60-70% потенциала раскрыл он,когда табуретом бил корейца.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:06
Его удел на 100% где-нибудь в кабаке...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:02
Александру в матре стукнет 30 лет. Впору задуматься о завершении карьеры. 12 лет страна ждала , когда же это восходящая звезда засияет на полную мощь. Не засияла к сожалению. Думаю тут вина не только самого Александра, тут много кто причастен к тому , что парень не раскрылся. Шальные деньги многих испортили и Александр в их числе. Много молодых и перспективных у нас так и не раскрыли свой потенциал : Базелюк, Давыдов, Шейдаев, Соловьев , Игнатьев......Не знаю, заиграет ли Кокорин в Спартаке, но думаю , в Сочи играл бы гораздо больше, а в Спартаке пока Саша конкуренцию не выдерживает. Посмотрим , как сложится у него остаток карьеры.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:52
Да ужжж не срослось.
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