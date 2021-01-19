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«Челси» может уволить Лэмпарда, если сегодня команда проиграет «Лестеру»

сегодня, 13:42

Руководство «Челси» готово уволить Фрэнка Лэмпарда, если команда во вторник потерпит поражение от «Лестера», утверждает talkSPORT.

По информации источника, в руководстве лондонского клуба неудовлетворены результатами команды в текущем сезоне, учитывая вложенные в трансферы 250 млн евро. Отмечается, что матч с «Лестером» может стать определяющим для английского специалиста.

После 18 туров «Челси» занимает седьмую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 29 очков.

Недавно о ситуации в команде высказался сам Лэмпард.

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Все комментарии
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
сегодня в 15:59
Давно пора карьеры тренера не сложилась а был хорошим футболистом
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 15:55
Который начался матчем с "Челси", что интересно)
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ foxcon (раскрыть)
сегодня в 15:52
у него винстрик в неплохое количество матчей, его не уволят.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:01
Чемодан у Лемпарда, я думаю, давно уже собран. Тренер всегда должен быть готов к увольнению.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:46
"Челси" не выиграет.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:38
Туфта очередная.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:28
когда его назначали, на что надеялись? что он тренер для такой команды, глупцы...
kella
kella
сегодня в 14:25
Будет ничья!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ foxcon (раскрыть)
сегодня в 14:07
В последних матчах у "Арсенала" игра пошла. Правда, одни аутсакйдеры были, но начинаем с малого.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:05
Если игроки тренером недовольны, то тогда точно проиграют.
foxcon
foxcon
сегодня в 13:52
Да давно пора уже. Артету тоже на все 4 стороны
drug01
drug01
сегодня в 13:48
Пришло время замены
Тугарин Змый
Тугарин Змый
сегодня в 13:47
на выход!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:42
Поставлю на Лестер!
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