«Челси» может уволить Лэмпарда, если сегодня команда проиграет «Лестеру»

Руководство «Челси» готово уволить Фрэнка Лэмпарда, если команда во вторник потерпит поражение от «Лестера», утверждает talkSPORT.
По информации источника, в руководстве лондонского клуба неудовлетворены результатами команды в текущем сезоне, учитывая вложенные в трансферы 250 млн евро. Отмечается, что матч с «Лестером» может стать определяющим для английского специалиста.
После 18 туров «Челси» занимает седьмую строчку в таблице АПЛ, имея в активе 29 очков.
Недавно о ситуации в команде высказался сам Лэмпард.