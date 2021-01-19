«Челси» может уволить Лэмпарда, если сегодня команда проиграет «Лестеру»

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сегодня, 13:42

Руководство «Челси» готово уволить , если команда во вторник потерпит поражение от «Лестера», утверждает talkSPORT.

По информации источника, в руководстве лондонского клуба неудовлетворены результатами команды в текущем сезоне, учитывая вложенные в трансферы 250 млн евро. Отмечается, что матч с «Лестером» может стать определяющим для английского специалиста.

После 18 туров «Челси» занимает седьмую строчку в таблице АПЛ , имея в активе 29 очков.

Недавно о ситуации в команде высказался сам Лэмпард.