Месси отстранён на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3).
По информации Sport.es, капитан каталонской команды дисквалифицирован на два матча. Лионель избежал серьёзного наказания. Предполагалось, что аргентинца могут отстранить на 12 встреч.
Напомним, что Месси была показана прямая красная карточка за минуту до окончания матча с «Атлетиком» за жесткую отмашку от игрока соперника.
Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».
сегодня Барса играет так как в ней выглядит капитан, ведь всегда лицо кэпа отражало лицо клуба не только на поле но и на результатах....вспомните капитанство Пуйоля, Хави Иньесты......а вот сегодня Барса под Месси и результат.
в матче на суперкап Месси плохой пример капитана, напомнил мне Джеррарда в его последнем сезоне за Ливерпуль и его красная, кода Стивусик вышел с замены на поле против МЮ и за минуту получил удаление, клуб тогда проиграл..... Лео 120 отыграл, ну раз проигрываешь делай это красиво, понятно соперник играл грубо, но рукам волю не давай...........и вот тут такие мысли а Может это действительно последний сезон для Лео в Барсе......... осталось в класико еще удалиться красиво........ для истории ......
Многие конечно фаны хотят защитить месси это понятно Лео часть Барселоны ее истории победной эпопеи 21 века, но...нужно смотреть что сейчас, а он не красиво поступил в финале при этом как капитан, так что дисква по делу 2 матча, хорошо что не больше.
PS А Бильбао с победой заслуженная....выбили Реал, а в финале хлопнули и Барселону.
сегодня Барса играет так как в ней выглядит капитан, ведь всегда лицо кэпа отражало лицо клуба не только на поле но и на результатах....вспомните капитанство Пуйоля, Хави Иньесты......а вот сегодня Барса под Месси и результат.
в матче на суперкап Месси плохой пример капитана, напомнил мне Джеррарда в его последнем сезоне за Ливерпуль и его красная, кода Стивусик вышел с замены на поле против МЮ и за минуту получил удаление, клуб тогда проиграл..... Лео 120 отыграл, ну раз проигрываешь делай это красиво, понятно соперник играл грубо, но рукам волю не давай...........и вот тут такие мысли а Может это действительно последний сезон для Лео в Барсе......... осталось в класико еще удалиться красиво........ для истории ......
Многие конечно фаны хотят защитить месси это понятно Лео часть Барселоны ее истории победной эпопеи 21 века, но...нужно смотреть что сейчас, а он не красиво поступил в финале при этом как капитан, так что дисква по делу 2 матча, хорошо что не больше.
PS А Бильбао с победой заслуженная....выбили Реал, а в финале хлопнули и Барселону.
Это было типа само дуновение космоса, осенившего возвышенной пятернёй презренный жбан нерадивого бильбавского плебея! Вследствие чего космический МЕССИ-Я получил минус 2 пункта к силе. И пшол восстанавливать чакры. ПШОЛ, я сказал, каналья, живо!!! :)
Это было типа само дуновение космоса, осенившего возвышенной пятернёй презренный жбан нерадивого бильбавского плебея! Вследствие чего космический МЕССИ-Я получил минус 2 пункта к силе. И пшол восстанавливать чакры. ПШОЛ, я сказал, каналья, живо!!! :)
Барселону и её игроков, всю её новейщую историю всегда опекали, что в Ла лиге, что в Лиге чемпионов!
Барселону и её игроков, всю её новейщую историю всегда опекали, что в Ла лиге, что в Лиге чемпионов!
Минимум 5-6 должны были давать. Кабинет он и в Африке кабинет!!!
Минимум 5-6 должны были давать. Кабинет он и в Африке кабинет!!!
Значит расценили не как удар, а как налёт соперника на руку Месси?)
Тогда соперника нужно было дисквалифицировать.
Значит расценили не как удар, а как налёт соперника на руку Месси?)
Тогда соперника нужно было дисквалифицировать.
Если взглянуть шире, то это вообще благородно со стороны Месси, что он не дисквалифицировал цирковую федерацию футбола испании на два матча)))
Если взглянуть шире, то это вообще благородно со стороны Месси, что он не дисквалифицировал цирковую федерацию футбола испании на два матча)))
Игрока нанёсшего увечья,надо было отстранить от футбола пожизненно,пусть идёт в ММА.
Игрока нанёсшего увечья,надо было отстранить от футбола пожизненно,пусть идёт в ММА.
https://www.youtube.com/watch?v=YqEfuIF6GZc
Я даже не представляю,что сделали бы почитатели Месси с Лукаку,если тот бы на него случайно дунул,наверное бельгийца втоптали в газон и укатали асфальтом. Отстранили на два матча видите ли... да Месси Священ - руки прочь !
Вселенский Священный Синод постановил,что наказание вместо Его Высочества Лео,понесёт плебей Пьянич. ахаха
Я даже не представляю,что сделали бы почитатели Месси с Лукаку,если тот бы на него случайно дунул,наверное бельгийца втоптали в газон и укатали асфальтом. Отстранили на два матча видите ли... да Месси Священ - руки прочь !
Вселенский Священный Синод постановил,что наказание вместо Его Высочества Лео,понесёт плебей Пьянич. ахаха
Вообще и игрока Атлетика стоило бы наказать
Вообще и игрока Атлетика стоило бы наказать