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Месси отстранён на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании

вчера, 16:25

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3).

По информации Sport.es, капитан каталонской команды дисквалифицирован на два матча. Лионель избежал серьёзного наказания. Предполагалось, что аргентинца могут отстранить на 12 встреч.

Напомним, что Месси была показана прямая красная карточка за минуту до окончания матча с «Атлетиком» за жесткую отмашку от игрока соперника.

Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».

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L.Hamilton
L.Hamilton
сегодня в 01:41
Кто придумал от 4 до 12 матчей? Не все же понимают правила футбола. Вот любители Криштиану вообще не понимают. Спекулянтам удаётся манипулировать над людьми, далёким от футбола.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Горбатый в авторитете (раскрыть)
сегодня в 01:23
Интер - Ювентус: 2:0. Всё - таки пришлось издеваться.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Может пожизненно надо было давать? Вдруг начнёт в эль-класико надругаться над сливочными. Понимаю фанатов Мадрида. Настрадались от Месси.
DXTK
DXTK
вчера в 23:50, ред.
какой злой гном.......

сегодня Барса играет так как в ней выглядит капитан, ведь всегда лицо кэпа отражало лицо клуба не только на поле но и на результатах....вспомните капитанство Пуйоля, Хави Иньесты......а вот сегодня Барса под Месси и результат.

в матче на суперкап Месси плохой пример капитана, напомнил мне Джеррарда в его последнем сезоне за Ливерпуль и его красная, кода Стивусик вышел с замены на поле против МЮ и за минуту получил удаление, клуб тогда проиграл..... Лео 120 отыграл, ну раз проигрываешь делай это красиво, понятно соперник играл грубо, но рукам волю не давай...........и вот тут такие мысли а Может это действительно последний сезон для Лео в Барсе......... осталось в класико еще удалиться красиво........ для истории ......

Многие конечно фаны хотят защитить месси это понятно Лео часть Барселоны ее истории победной эпопеи 21 века, но...нужно смотреть что сейчас, а он не красиво поступил в финале при этом как капитан, так что дисква по делу 2 матча, хорошо что не больше.

PS А Бильбао с победой заслуженная....выбили Реал, а в финале хлопнули и Барселону.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 22:01, ред.
Не было избиения! Мочилова, мясилова - не было!
Это было типа само дуновение космоса, осенившего возвышенной пятернёй презренный жбан нерадивого бильбавского плебея! Вследствие чего космический МЕССИ-Я получил минус 2 пункта к силе. И пшол восстанавливать чакры. ПШОЛ, я сказал, каналья, живо!!! :)
Legend 6
Legend 6 ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 21:07
Вспомни когда Роналду судью толкнул, и сколько ему дали дисквы, и потом поговорим кто кого отмазывал)
Королевский Реал
Королевский Реал
вчера в 20:38
    NOVA
    NOVA
    вчера в 19:49
    как обычно: все за барсу, все за месси, положена дисква от 4 до 12 игр, а тут всего только 2, где справедливость!?
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 19:24
    пожалели первохода...
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 19:22
    Инопланетянин полетел на альфа-центавру в отпуск на 2 недельки)))
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 19:13
    Великаны гнома инопланетного побоялись слишком обидеть.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:10
    Смешное наказание! Тебас заступился за любимчика что ли?
    Минимум 5-6 должны были давать. Кабинет он и в Африке кабинет!!!
    Горбатый в авторитете
    Горбатый в авторитете ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 18:48
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 18:48
      А писали, что от 4-х матчей начинается нижний порог дисквы за удар...
      Значит расценили не как удар, а как налёт соперника на руку Месси?)
      Тогда соперника нужно было дисквалифицировать.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 18:45, ред.
      Месси известил Барселону, что отстраняет себя на 2 матча, после того как известил Кумана, что выйдет в***ть финал с первых минут. Клоунада. Комуто другому впаяли бы 5-рку, но понятное дело не цыганскому барону из аргентины)))
      Если взглянуть шире, то это вообще благородно со стороны Месси, что он не дисквалифицировал цирковую федерацию футбола испании на два матча)))
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 18:44
      Игрок Атлетик хороший актёр как будто его Майк тайсон ударил в свой лучшие годы
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответ Горбатый в авторитете (раскрыть)
      вчера в 18:33, ред.
      Бускетс после такого удара,удивительно вообще как выжил. Даже открывая ладошки,проверял зрение и сотрясение мозга. нО всё же игроки Барсы очень и очень мужественные и их даже такими ударами не заставишь в расплох, команда превыше всего.
      Игрока нанёсшего увечья,надо было отстранить от футбола пожизненно,пусть идёт в ММА.
      Горбатый в авторитете
      Горбатый в авторитете ответ Black Widow (раскрыть)
      вчера в 18:19
      Серхио Бускетса напомнила)
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов
      вчера в 18:18
      Карол вернётся через два матча!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 18:03
      Это ещё легко отделался, опять его пожалели
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      вчера в 17:59, ред.
      а публичные извинения принести не хочет? Да он настолько трусливый,что когда увидел что пошли ВАР смотреть, пошёл за стойкой спрятался,что бы КК не получить. Рефери искал его повсюду так и не нашёл,пришлось Албе её показывать.
      Я даже не представляю,что сделали бы почитатели Месси с Лукаку,если тот бы на него случайно дунул,наверное бельгийца втоптали в газон и укатали асфальтом. Отстранили на два матча видите ли... да Месси Священ - руки прочь !
      Вселенский Священный Синод постановил,что наказание вместо Его Высочества Лео,понесёт плебей Пьянич. ахаха
      Альфамен
      Альфамен
      вчера в 17:57
      Справедливое наказание,не было там никакого нападения на игрока.Так ткнул/отмахнулся,а это "бородатый брутал" корчился как последняя шкура
      Альфамен
      Альфамен ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 17:52
      А что общего между красной Рона и красной Месси???
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      вчера в 17:47
      Бедного гномика спровоцировали , вот и пришлось бедному ударить ничего не подозревающего соперника сзади, как говориться, честно и по-мужски. Понять и простить.
      Barcelona_Rostov
      Barcelona_Rostov
      вчера в 17:47
      Можно было бы и одним матчем обойтись,там была провокация...
      Вообще и игрока Атлетика стоило бы наказать
      Black Widow
      Black Widow
      вчера в 17:46
      А провокаторов когда-нибудь начнут наказывать? Бабёнка полчаса корчилась от боли и сразу ожила, как красную увидела.
      League1
      League1
      вчера в 17:39
      Это очень мало, своим поступком он заслужил пожизненное отстранение.
      ДСА
      ДСА
      вчера в 17:39
      Вроде и наказали, а вроде и амнистировали частично.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Cympak-05 (раскрыть)
      вчера в 17:32
      Напал это конечно слишком. Ну а так тогда Роналду сейчас Месси наказаны правильно. Роналду тогда был прав но толкать судью никто не имеет право.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 17:30
      Авторитет Меськи в Ла Лиге сказался. Наказание оказалось очень мягким.
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