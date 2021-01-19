Месси отстранён на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании

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вчера, 16:25

Нападающий «Барселоны» получил дисквалификацию за поведение в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (2:3).

По информации Sport.es, капитан каталонской команды дисквалифицирован на два матча. Лионель избежал серьёзного наказания. Предполагалось, что аргентинца могут отстранить на 12 встреч.

Напомним, что Месси была показана прямая красная карточка за минуту до окончания матча с «Атлетиком» за жесткую отмашку от игрока соперника.

Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».