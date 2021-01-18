Куман — об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз сфолили на нём»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление нападающего Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).
Будет лучше, если я не буду комментировать работу арбитра. Я понимаю, что сделал Месси. Я не знаю, сколько раз сфолили на нём. Он пытался обводить, но у него это не получалось.
Прощаю ли я Месси за эту красную карточку? Мне нужно увидеть повтор эпизода.
Кстати, когда забили третий гол, гном ходил пешком в центре поля.
Конечно, Лионелю нравилось, когда команда работала на его личные достижения.
Кстати, когда забили третий гол, гном ходил пешком в центре поля.
Конечно, Лионелю нравилось, когда команда работала на его личные достижения.
Избавляться от него нужно, а не поддерживать.
Избавляться от него нужно, а не поддерживать.
А в ситуации с Месси судейка не мог поступить иначе.
Де Йонгу лицо чуть не сломали, нет жёлтой.
Игроки Барсы играют без агрессии, нужно было ногу сломать или лицо одному из симулянтов.
А в ситуации с Месси судейка не мог поступить иначе.
Де Йонгу лицо чуть не сломали, нет жёлтой.
Игроки Барсы играют без агрессии, нужно было ногу сломать или лицо одному из симулянтов.
Пике, Бускетс, Ленгле, Умтити, Тринкао, Брэдуэйт первая партия в догонку к Куману в 3 дивизион мячи подносить.
Пике, Бускетс, Ленгле, Умтити, Тринкао, Брэдуэйт первая партия в догонку к Куману в 3 дивизион мячи подносить.