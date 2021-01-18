Куман — об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз сфолили на нём»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал удаление нападающего в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Будет лучше, если я не буду комментировать работу арбитра. Я понимаю, что сделал Месси. Я не знаю, сколько раз сфолили на нём. Он пытался обводить, но у него это не получалось.

Прощаю ли я Месси за эту красную карточку? Мне нужно увидеть повтор эпизода.