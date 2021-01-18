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Куман — об удалении Месси: «Не знаю, сколько раз сфолили на нём»

18 января 2021, 09:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикЗакончился в доп. время

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление нападающего Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3).

Будет лучше, если я не буду комментировать работу арбитра. Я понимаю, что сделал Месси. Я не знаю, сколько раз сфолили на нём. Он пытался обводить, но у него это не получалось.

Прощаю ли я Месси за эту красную карточку? Мне нужно увидеть повтор эпизода.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Против ЦСКА (раскрыть)
18 января в 13:45
гном всегда пешком ходит без мяча
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 января в 12:35
А Куман не хочет замечать того, что Месси перестал играть.
Кстати, когда забили третий гол, гном ходил пешком в центре поля.
Конечно, Лионелю нравилось, когда команда работала на его личные достижения.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 января в 12:26
Типа поддержал?
Избавляться от него нужно, а не поддерживать.
AgamagA..
AgamagA..
18 января в 11:18
Судейка почему-то не давал даже жёлтую игрокам Бильбао за захват руками и срыв атаки.
А в ситуации с Месси судейка не мог поступить иначе.
Де Йонгу лицо чуть не сломали, нет жёлтой.
Игроки Барсы играют без агрессии, нужно было ногу сломать или лицо одному из симулянтов.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
18 января в 09:54
Конечно простишь, куда ты денешься
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
18 января в 09:44
    beefs
    beefs
    18 января в 09:30
    нервишки стали сдавать, это уже плохо...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 января в 09:23
    Зря не сдержался, теперь придется отдохнуть.
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