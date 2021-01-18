ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера

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18 января 2021, 15:25

Официальный сайт ФИФА сообщает, что апелляция «Атлетико» на дисквалификацию защитника по делу о нарушении правил о ставках отклонена.

Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию, поданную клубом «Атлетико» Мадрид по делу, касающемуся игрока Кирана Триппьера. Как следствие, подтверждается решение Дисциплинарного комитета ФИФА , принятое 23 декабря 2020 года, о продлении санкций, наложенных на игрока Английской футбольной федерацией, во всем мире.

Таким образом, Триппьер будет дисквалифицирован на 10 недель и оштрафован на 70 000 фунтов стерлингов.