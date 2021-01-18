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ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера

18 января 2021, 15:25

Официальный сайт ФИФА сообщает, что апелляция «Атлетико» на дисквалификацию защитника Кирана Триппьера по делу о нарушении правил о ставках отклонена.

Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию, поданную клубом «Атлетико» Мадрид по делу, касающемуся игрока Кирана Триппьера.

Как следствие, подтверждается решение Дисциплинарного комитета ФИФА, принятое 23 декабря 2020 года, о продлении санкций, наложенных на игрока Английской футбольной федерацией, во всем мире.

Таким образом, Триппьер будет дисквалифицирован на 10 недель и оштрафован на 70 000 фунтов стерлингов.

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Верг
Верг ответ shlifen (раскрыть)
18 января в 23:07
лудоман, ставочный нарик
Сантус
Сантус ответ St David (раскрыть)
18 января в 21:29, ред.
А как же переписка в которой он другану пишет-да,да,заряжай?))Все отмазки это такое....)Возможно он не участвовал в ставках,но инфу которая им способствовала осознано слил.За что его собственно и щимят.
St David
St David
18 января в 18:45
Триппьер НЕ ЗАНИМАЛСЯ ставками - он просто сообщил своим друзьям, что переходит в Атлетико, а вот те уже - по своей инициативе, и не вмешивая его в тему, и не информируя его - сделали ставки, не понимая. что это может привести к последствиям. Правила ФИФА запрещают футболистам сообщать такие сведения кому-то до подписания контракта - но это практически невозможно исполнить.
shlifen
shlifen
18 января в 16:09
Казалось бы, Триппьеру уже 30 лет, далеко не подросток, играет в солидном клубе и главное - получает хорошую з.п. (для уровня обычных людей - вообще космическую) - ну на кой черт ещё делать ставки на спорт?? Что мешает (если уж так хочется почувствовать азарт) просто спустить денег в казино?? В результате, теперь и сам подставился (2 с лишним месяца без практики) и клуб подставил ("матрасникам" в очень важной части сезона, приходится играть без него)... Помнится Старридж из-за подобной же идиотии, тоже попал под дисквалификацию... Вроде бы миллионеры и обоим "за 30", а ведут себя как обычные подростки,не думая о последствиях... =((
КЭТиК
КЭТиК
18 января в 15:47
Клуб должен все убытки с него взыскать по хорошему.
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