Завтра будет вынесено решение о дисквалификации Месси

Стало известно, когда будет принято решение о сроках дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Аргентинец был удалён на 120-й минуте финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3) за удар сзади по голове форварда «басков» Асьера Вильялибре. Руководитель комитета по проведению соревнований Кармен Перес сообщил, что решение о дисквалификации капитана каталонского клуба будет принято завтра в полдень. Решение будет вынесено на день раньше, чем ожидалось.
По информации Marca, Месси может получить до четырёх матчей дисквалификации.
Рону за толчок судьи дали пять и ни одного матча не скастили.
Опять мы видим двойные стандарты,гному уже не раз сходили его выходки.
Рону за толчок судьи дали пять и ни одного матча не скастили.
Опять мы видим двойные стандарты,гному уже не раз сходили его выходки.
Роналду толкнул судью.. а тут Месси дал подзатыльник игроку соперника.
Вообще разные ситуации, но наказание действительно может быть одинаковым. По любому влепят 3-4 матча.
Жаль только, что провокатор остаётся без наказания..
Роналду толкнул судью.. а тут Месси дал подзатыльник игроку соперника.
Вообще разные ситуации, но наказание действительно может быть одинаковым. По любому влепят 3-4 матча.
Жаль только, что провокатор остаётся без наказания..