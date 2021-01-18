Завтра будет вынесено решение о дисквалификации Месси

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18 января 2021, 15:50

Стало известно, когда будет принято решение о сроках дисквалификации нападающего «Барселоны» .

Аргентинец был удалён на 120-й минуте финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3) за удар сзади по голове форварда «басков» . Руководитель комитета по проведению соревнований Кармен Перес сообщил, что решение о дисквалификации капитана каталонского клуба будет принято завтра в полдень. Решение будет вынесено на день раньше, чем ожидалось.

По информации Marca, Месси может получить до четырёх матчей дисквалификации.