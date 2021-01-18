ГлавнаяНовости

Завтра будет вынесено решение о дисквалификации Месси

18 января 2021, 15:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикЗакончился в доп. время

Стало известно, когда будет принято решение о сроках дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Аргентинец был удалён на 120-й минуте финального матча Суперкубка Испании против «Атлетика» Бильбао (2:3) за удар сзади по голове форварда «басков» Асьера Вильялибре. Руководитель комитета по проведению соревнований Кармен Перес сообщил, что решение о дисквалификации капитана каталонского клуба будет принято завтра в полдень. Решение будет вынесено на день раньше, чем ожидалось.

По информации Marca, Месси может получить до четырёх матчей дисквалификации.

Все новости
Юран подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о штрафе
27 января Комментарии7
Конте дисквалифицирован на 2 матча за споры с арбитром
26 января Комментарии8
ОфициальноРФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков из-за долгов перед игроками
26 января Комментарии11
Счёт матча «Рома» — «Специа» изменён из-за перебора замен у римского клуба
22 января Комментарии17
СлухиМесси заплатит 600 евро за удаление в Суперкубке Испании
22 января Комментарии18
Главный тренер «Тигреса» дисквалифицирован за курение во время матча
20 января ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
19 января в 11:07
Если на месте вилабре был бы бускетс и барса бы выиграла атлетик тем же манером что бы сказала стая? Судья затащил? Все осуждающие, по всей видимости, матча не смотрели, во втором доп тайме баски играли в регби, 100% отменят дискву, а судья сам пропустит несколько матчей!
амурец
амурец
19 января в 02:37
да опять отмажут любимчика президента ЛЛ
Legend 6
Legend 6 ответ feris1 (раскрыть)
18 января в 22:24
Опять видим? Ты видишь будущее? 🤣
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
18 января в 20:18
Роналду до этого тоже соперников лупил, ещё до судьи. В сезоне 2014/2015 вроде, когда его удалили, а он уходя, вышивку клубного чемпионата мира вытирал.
Futurista
Futurista
18 января в 17:44
feris1
feris1
18 января в 17:29
Скорее всего гнома отмажут или отделается минимальной дисковой 1-2 матча.
Рону за толчок судьи дали пять и ни одного матча не скастили.
Опять мы видим двойные стандарты,гному уже не раз сходили его выходки.
VERSTECK
VERSTECK ответ Шишанутый (раскрыть)
18 января в 17:04
Пробирочный Гей себя ведёт так в каждой матче.
boysib
boysib ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
18 января в 16:53
Если за всякую херь по отношению к судье дают серьёзные дисквы, то где тогда дисквалификация гномика за то, что он мячом пнул в судью со всей силы в одном из матчей этого сезона? че-то он там обычной жёлтой отделался)) а если бы пнул в игрока соперника — тоже жёлтую получил бы, разве нет? ему слишком многое позволяют просто
Шишанутый
Шишанутый
18 января в 16:39, ред.
Опять гном ведет себя как истеричка и не умеет проигрывать но думаю ему все сойдет с рук. Тебас не даст в обиду своего любимчика!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
18 января в 16:35
Ну там есть разница)
Роналду толкнул судью.. а тут Месси дал подзатыльник игроку соперника.
Вообще разные ситуации, но наказание действительно может быть одинаковым. По любому влепят 3-4 матча.
Жаль только, что провокатор остаётся без наказания..
Брулин
Брулин
18 января в 16:29
На самом деле Месси может поставить шах и мат Ла лиге ,уйдя в апл и я думал нужно это сделать ! Это судейство вчера это просто дичь и оно началась с 2016/17 года!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 января в 16:06
Наказание будет чисто формальным, учитывая, что Тебас бегает взад и вперед по Федерации Испании с криками "Месси икона, Роналду никто".
Van Vanovich
Van Vanovich
18 января в 15:59
Асьер правильно получил по башке. Внаглую блокировал Месси 2 раза.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
18 января в 15:56
4 матча дадут, как в своё время Кришу
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 января в 15:54
Минимум 2 матча должен получить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 15:51
Быстро у них всё...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100