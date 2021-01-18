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Форвард «Атлетика» Вильялибре — о красной Месси: «Это была явная агрессия»

18 января 2021, 10:18
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Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре прокомментировал удаление капитана «Барселоны» Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании (3:2).

Я поставил корпус, чтобы Месси не прошёл дальше. Он разозлился и дал мне по лицу. Я думаю, что это было явным проявлением агрессии.

Месси грозит до четырёх матчей дисквалификации за неспортивное поведение.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:29
это футбол ...
Ямайский Болт
Ямайский Болт
18 января в 20:58
да это и есть испанский футбол, но все равно не все такие как этот асер
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
18 января в 14:06
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    18 января в 13:00
    Безусловно.Но он поступил как джентльмен.Это футбол не кардио балет.Как говорится мужик играет футбол.🧐)))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    18 января в 12:52
    А если бы ты был чернокожим футболистом, то заявил наверное об расизме.
    kella
    kella
    18 января в 12:35
    За блокировку надо было еще и пинка в догонку дать!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    18 января в 12:24
    Дал бы ему по роже в ответ.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 января в 11:43
    Гном зазведился,плюс нервишки не к чёрту, пора наказать его серьёзно
    AgamagA..
    AgamagA..
    18 января в 11:15
    Асьер Вильялибре - типичная с......, провокации, симуляции, всё в стиле сливок времен Моуринью.
    Правильно Месси ему заехал. И красная по делу!
    Ничего, отдохнёт, а то может усугубить травму.
    Alex12357
    Alex12357
    18 января в 10:33
    Да такое уже было,когда в ЛЧ Интер играл с Барселоной ,тогда на пути Месси встал МАЙКОН,меська прыгал и справа и слева ,пытался укусить ,но пройти МАЙКОНА так и не сумел ,его тогда судьи пожалели ,но думаю зря,но вчера получил сполна -очень доволен!!!
    Baggio R.
    Baggio R.
    18 января в 10:30
    У него уже лицо на затылке? Весь овертайм симулировал и провоцировал, и ещё жалуется. Кстати, если игрок ставит другому корпус, чтобы тот не прошел дальше, то это блокировка, т.е. нарушение.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    18 января в 10:27
    Первая красная Месси
    mihaluch
    mihaluch
    18 января в 10:27
    Агрессия появляется когда ничего не получается.
    Cympak-05
    Cympak-05
    18 января в 10:24
    Да и красная по делу. Но почему в футболе нет наказания за систематическую провокацию. Три провокации одна желтая ....
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