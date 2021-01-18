Форвард «Атлетика» Вильялибре — о красной Месси: «Это была явная агрессия»

Нападающий «Атлетика» прокомментировал удаление капитана «Барселоны» в финальном матче Суперкубка Испании (3:2).

Я поставил корпус, чтобы Месси не прошёл дальше. Он разозлился и дал мне по лицу. Я думаю, что это было явным проявлением агрессии.