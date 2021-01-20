РФС и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве

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сегодня, 13:00

РФС и компания «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 гг.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе реализацию программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотр-фестиваля «Наша смена» для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодежной сборной.

Для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с «Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант. Кроме того, в Московской области будет организована серия семейных футбольных фестивалей «Наши парни» с возможностью просмотра прямых трансляций матчей cборной России с использованием современных мультимедийных технологий.