«Интер» рассматривает вариант с обменом Эриксена на Торрейру

«Интер» рассматривает возможность обмена Кристиана Эриксена на полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.
Торрейра на данный момент выступает в «Атлетико» на правах аренды, однако, как сообщают СМИ, «Арсенал» намерен отозвать Лукаса из мадридского клуба.
По информации Tuttosport, переговоры между «Интером» и «Арсеналом» еще не начались. Отмечается, что Эриксен может вернуться в АПЛ при условии, что его новый клуб выплатит ему полную зарплату.
Эриксен перешел в «Интер» год назад из «Тоттенхэма», с тех пор датский форвард не получает регулярной игровой практики в итальянском клубе.
Эриксен отличный игрок, с хорошим пасом, видением поля,тем более АПЛ для него не чужая лига, тут он и сделал себе имя и нам сейчас очень нужен игрок такого амплуа...НО у него очень мало игровой практики ( как и у Торрейры) и большая
З/П...а мы только недавно как избавились от Озила, разгрузив тем самым з/п ведомость...
Для нас сейчас выгодней всего продать Торрейру.
Эриксен отличный игрок, с хорошим пасом, видением поля,тем более АПЛ для него не чужая лига, тут он и сделал себе имя и нам сейчас очень нужен игрок такого амплуа...НО у него очень мало игровой практики ( как и у Торрейры) и большая
З/П...а мы только недавно как избавились от Озила, разгрузив тем самым з/п ведомость...
Для нас сейчас выгодней всего продать Торрейру.