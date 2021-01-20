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«Интер» рассматривает вариант с обменом Эриксена на Торрейру

сегодня, 13:44

«Интер» рассматривает возможность обмена Кристиана Эриксена на полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.

Торрейра на данный момент выступает в «Атлетико» на правах аренды, однако, как сообщают СМИ, «Арсенал» намерен отозвать Лукаса из мадридского клуба.

По информации Tuttosport, переговоры между «Интером» и «Арсеналом» еще не начались. Отмечается, что Эриксен может вернуться в АПЛ при условии, что его новый клуб выплатит ему полную зарплату.

Эриксен перешел в «Интер» год назад из «Тоттенхэма», с тех пор датский форвард не получает регулярной игровой практики в итальянском клубе.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 17:15
Эриксен форвард? Да ну...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:52
Для Арсенала данная сделка не выгодна...объясню почему....
Эриксен отличный игрок, с хорошим пасом, видением поля,тем более АПЛ для него не чужая лига, тут он и сделал себе имя и нам сейчас очень нужен игрок такого амплуа...НО у него очень мало игровой практики ( как и у Торрейры) и большая
З/П...а мы только недавно как избавились от Озила, разгрузив тем самым з/п ведомость...
Для нас сейчас выгодней всего продать Торрейру.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 14:42
Fcinter1908
Интер достиг договоренности с Удине по Де Паулю на лето 2021. Также существует вариант
что игрок перейдет в Интер этой зимой если Эриксен покинет за кеш нерадзурри.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 14:35, ред.
Торрейра отстойник местечковый. Полностью затормозил в развитии. Читал что он хочет у Симеоне остаться у пушкарей ему не комильфо. Да и пока эта чехарда со всякими инвесторами не уляжется, входящих трансферов ожидать не стоит. Да и видимо на вход зимой трансферов не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:46
Эриксона менять нельзя!
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