«Интер» рассматривает вариант с обменом Эриксена на Торрейру

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сегодня, 13:44

«Интер» рассматривает возможность обмена на полузащитника «Арсенала» .

Торрейра на данный момент выступает в «Атлетико» на правах аренды, однако, как сообщают СМИ , «Арсенал» намерен отозвать Лукаса из мадридского клуба.

По информации Tuttosport, переговоры между «Интером» и «Арсеналом» еще не начались. Отмечается, что Эриксен может вернуться в АПЛ при условии, что его новый клуб выплатит ему полную зарплату.

Эриксен перешел в «Интер» год назад из «Тоттенхэма», с тех пор датский форвард не получает регулярной игровой практики в итальянском клубе.