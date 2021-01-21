ГлавнаяНовости

Хохлов: «Я верю, что Кокорин может перейти в „Фиорентину“»

сегодня, 10:39

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Я верю, что Кокорин может перейти в «Фиорентину». Почему бы и нет. Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. Ему же не 40 лет. Еще несколько сезонов он вполне может провести на высоком уровне. А Златан Ибрагимович в 39 играет лучше всех.

В адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. Хотя бы начать общаться. А Саша — парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками.

Все новости
Президент «Урала»: «Верю, что мы будем в Лиге чемпионов»
Сегодня, 11:40 Комментарии2
Тедеско: «Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки»
Сегодня, 11:38 Комментарии2
Гигович: «Очень рад начать подготовку ко второй части сезона с командой»
Сегодня, 11:13 Комментарии2
Побегалов: «Я не склонен завершать карьеру»
Сегодня, 11:12 Комментарии2
Тедеско заявил, что не передумает о своем уходе из «Спартака»
Сегодня, 11:09 Комментарии8
Тедеско объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак»
Сегодня, 10:45 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:32
Я тоже верю, что может перейти. А вот что заиграет там, вера гораздо слабее. А сравнивать нашего Саньку и Златана Ибрагимовича в высшей степени некорректно.
beefs
beefs
сегодня в 11:09
30 лет это самый рассвет, но не для Кокоши и хватит пиарить пропащего...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:07
В этой жизни всё может быть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:42
Щас бы ещё кокошу сравнивать с иброй))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100