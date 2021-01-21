Хохлов: «Я верю, что Кокорин может перейти в „Фиорентину“»

Экс-наставник московского «Динамо» прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда «Спартака» в «Фиорентину».

Я верю, что Кокорин может перейти в «Фиорентину». Почему бы и нет. Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. Ему же не 40 лет. Еще несколько сезонов он вполне может провести на высоком уровне. А Златан Ибрагимович в 39 играет лучше всех.

В адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за два-три месяца. Хотя бы начать общаться. А Саша — парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками.