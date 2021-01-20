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Ловрен: «Я пришел в „Зенит“ не ради денег. Я пришел ради трофеев»

сегодня, 22:55

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей мотивации в питерском клубе.

Она проста и одинакова везде. Я всегда говорил, что хочу прийти в команду и оставить после себя след в истории клуба. Чтобы люди запомнили меня как игрока, который выкладывался на все сто процентов — ради защиты своих ворот, ради команды. Чтобы люди помнили меня и были рады видеть и через 10-15 лет. Эти вещи действительно важны для меня. Я пришел сюда не ради денег — у меня были и другие неплохие предложения. Я пришел ради трофеев, и уже через неделю после моего появления в команде мы выиграли первый. Это было здорово!

Еще раз: хочу, чтобы люди запомнили меня по хорошим поступкам и по усердной работе. А еще надеюсь, что молодые 17-летние ребята, которые сейчас к нам присоединились, смогут научиться у меня чему-то хорошему. Потому что я сам учился у взрослых, когда был молодым.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:08
Дежурные слова!А надо было сказать что пришел за 4-м местом в группе ЛЧ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:08
Не туда ты пришёл!
beefs
beefs
сегодня в 23:07
хорошее стремление, только не в тот клуб пришел...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:02
Удачи с денежными трофеями
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