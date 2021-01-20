Агент Хендрикса: «Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал о деталях перехода футболиста в московский клуб из ПСВ.
Быстро ли договорились по трансферу? Всего за несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным. «Спартак» сам вышел на нас.
Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.
Были ли к Йорриту интерес от других клубов? Да, были клубы из Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Побоялся озвучить, поскольку могут и опровергнуть сказанное агентом. Но судя по интонации , сам агент неплохо наварился , да и подопечный будет явно не обделен.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Побоялся озвучить, поскольку могут и опровергнуть сказанное агентом. Но судя по интонации , сам агент неплохо наварился , да и подопечный будет явно не обделен.