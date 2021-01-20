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Агент Хендрикса: «Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере»

сегодня, 21:39

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, рассказал о деталях перехода футболиста в московский клуб из ПСВ.

Быстро ли договорились по трансферу? Всего за несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным. «Спартак» сам вышел на нас.

Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.

Были ли к Йорриту интерес от других клубов? Да, были клубы из Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу.

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STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:02
В Спартаке самые большие отчисления агентам! Была инфа что Газизов это прикрыл и почему то сразу появился Попов!Совпадение? Не думаю)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:19
Ближе к лету локти будет кусать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:07
Увы, названия команд раскрыть не могу.
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Побоялся озвучить, поскольку могут и опровергнуть сказанное агентом. Но судя по интонации , сам агент неплохо наварился , да и подопечный будет явно не обделен.
vyishenka
vyishenka
сегодня в 21:55
Не ошибся, в Спартаке гарантированно найдёт приключения на свою 63.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:45
Ну да...смена обстановки....посмотрим
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