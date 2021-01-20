Агент Хендрикса: «Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» , рассказал о деталях перехода футболиста в московский клуб из ПСВ .

Быстро ли договорились по трансферу? Всего за несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным. «Спартак» сам вышел на нас.

Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ ? Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ . Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.