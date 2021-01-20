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Нигматуллин: «Кокорину нужно реанимировать карьеру»

сегодня, 22:44

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Если к Кокорину проявляет интерес «Фиорентина», возможно, этот шанс, надо использовать. Во всяком случае реанимировать карьеру ему точно нужно.

Хороший ли способ сделать это через заграничный клуб? Однозначно ответить нельзя. Легче, чем в «Спартаке», там точно не будет. Да, возможно, «Спартак» не команда Кокорина, но для опытного 30-летнего футболиста это звучит неубедительно. Здесь точно дело не в команде, а в самом футболисте: в том, что он не может заиграть.

Чего Кокорину для этого не хватает? Возможно, мотивации и какого-то более профессионального отношения к делу. Но, опять же, уверен, что в «Фиорентине» ему легче не будет. «Фиорентина» — крепкий клуб, пусть и борется сейчас за выживание. Времени на раскачку у Александра не будет — результат нужно показывать сразу.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:47
Наверно он сам в это уже не верит
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