Нигматуллин: «Кокорину нужно реанимировать карьеру»

Бывший голкипер сборной России поделился мнением о возможном переходе нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Если к Кокорину проявляет интерес «Фиорентина», возможно, этот шанс, надо использовать. Во всяком случае реанимировать карьеру ему точно нужно.

Хороший ли способ сделать это через заграничный клуб? Однозначно ответить нельзя. Легче, чем в «Спартаке», там точно не будет. Да, возможно, «Спартак» не команда Кокорина, но для опытного 30-летнего футболиста это звучит неубедительно. Здесь точно дело не в команде, а в самом футболисте: в том, что он не может заиграть.

Чего Кокорину для этого не хватает? Возможно, мотивации и какого-то более профессионального отношения к делу. Но, опять же, уверен, что в «Фиорентине» ему легче не будет. «Фиорентина» — крепкий клуб, пусть и борется сейчас за выживание. Времени на раскачку у Александра не будет — результат нужно показывать сразу.