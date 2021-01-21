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Корнаухов: «Сложно поверить в переход Кокорина в „Фиорентину“»

21 января 2021, 00:05

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Сложно поверить в этот переход, но хочется. На словах Кокорин всегда заявлял, что хочет поиграть в зарубежном клубе. Вопрос, захочет ли он выходить из зоны комфорта. В Италии другой уровень игры и другая конкуренция. Важно, как он её воспримет. Из-за того, что команда находится на 14-м месте и борется за выживание, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
21 января в 07:59
Сдается мне это одни понты, не более. Коко уже настолько обленился, что для него на тренировку выйти и на лавке посидеть во время матча уже подвиг.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
21 января в 07:12
Будем посмотреть итальянцы делают выбор
cska vperiod
cska vperiod
21 января в 07:10
Кокоша у нас никому не нужен а в Италии тем более.
mihaluch
mihaluch
21 января в 05:52
А не всё ли равно где на лавке сидеть.
ermak6848
ermak6848
21 января в 01:54
да пусть там поиграет - ничего страшного
Leha-ha50
Leha-ha50
21 января в 00:22
Кокорин, Кокорин несется со всех сторон, а Саша сидит себе и в ус не дует.
youtomee
youtomee
21 января в 00:16
Кокорин сам не верит. Он думал устроился, посидит года 2-3 на скамеечке с зп 3 ляма, а тут началось какие-то Италии, Фиорентины, пристали к пацану, не дают расслабиться
Caniggia
Caniggia
21 января в 00:15
Не будет этого, не верю!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 января в 00:08
А я верю!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 января в 00:07
Согласен с Олежей...
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