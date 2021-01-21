Корнаухов: «Сложно поверить в переход Кокорина в „Фиорентину“»

Российский тренер Олег Корнаухов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

Сложно поверить в этот переход, но хочется. На словах Кокорин всегда заявлял, что хочет поиграть в зарубежном клубе. Вопрос, захочет ли он выходить из зоны комфорта. В Италии другой уровень игры и другая конкуренция. Важно, как он её воспримет. Из-за того, что команда находится на 14-м месте и борется за выживание, болельщики будут требовать результат здесь и сейчас.