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«Ордабасы» возглавит белорусский специалист Александр Седнёв

сегодня, 14:30

Должность главного тренера «Ордабасы» займет белорусский специалист Александр Седнёв, который возглавляет белорусский «Рух».

По информации источника, 20 января Седнёв должен прибыть в Казахстан для подписания контракта с шымкентским клубом. Седнёв уже работал в этом клубе. В сезоне-2018 он входил в тренерский штаб россиянина Владимира Муханова, а в следующем году самостоятельно возглавлял команду.

Отмечается, что в случае, если контракт будет подписан, в тренерский штаб Седнёва войдёт казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, работавший с ним в «Актобе» и белорусском «Рухе». Ферапонтов ранее на протяжении нескольких лет работал в штабе «Ордабасы».

Также «Ордабасы» вел переговоры с российским тренером Владимиром Газзаевым.

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beefs
beefs
сегодня в 14:33
а что в Казахстане лучше, или прибыльнее...
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