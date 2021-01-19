«Ордабасы» возглавит белорусский специалист Александр Седнёв

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сегодня, 14:30

Должность главного тренера «Ордабасы» займет белорусский специалист , который возглавляет белорусский «Рух».

По информации источника, 20 января Седнёв должен прибыть в Казахстан для подписания контракта с шымкентским клубом. Седнёв уже работал в этом клубе. В сезоне-2018 он входил в тренерский штаб россиянина Владимира Муханова, а в следующем году самостоятельно возглавлял команду.

Отмечается, что в случае, если контракт будет подписан, в тренерский штаб Седнёва войдёт казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, работавший с ним в «Актобе» и белорусском «Рухе». Ферапонтов ранее на протяжении нескольких лет работал в штабе «Ордабасы».

Также «Ордабасы» вел переговоры с российским тренером Владимиром Газзаевым.