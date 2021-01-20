Тасование тренеров – стиль Абрамовича. Цугцванг Лэмпарда и тень Тухеля

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сегодня, 18:00

Отсутствие стратегии – давняя беда «Челси».

Тренеры в «Челси» надолго не остаются

Как ни стараются Грановская и остальные менеджеры сделать «Челси» прилежным футбольным проектом, все-таки для Романа Аркадьевича и Аркадия Романовича это большая игрушка миллиардеров. Владелец лондонской команды и его сын – фанаты футбола, руководствуются эмоциями.

Поэтому в клубе появился форвард Андрей Шевченко, которого и сейчас злые языки сватают в «Челси», но уже тренером. Для наставника сборной Украины это слишком сложный вызов. Хотя выстрелить может любая команда – пример «Милана», куда взяли Пиоли и сватали Андрея, это доказывает.

Но «Челси» — особенный, когда говорим об отношении с тренерами. У Абрамовича есть любимчики – Грант и Хиддинк. Их припоминают сейчас, якобы первого могут поставить ассистентом к Лэмпарду, чтобы израильтянин учил уму-разуму. И подметил, что Фрэнки делает неправильно.

А Роман Аркадьевич обычно не щадил ни легенд – как Моуриньо, ни тех, кто брал чемпионства – Анчелотти и Конте. Ни наставников, что случайно попадали в «Челси» как раз из-за любимой привычки тасовать рулевых. За почти 18 лет клуб пережил 13 тренерских отставок.

Так поступают многие гранды. Но если уволят Лэмпарда, то получится три отставки с лета 2018-го, многовато. Есть злая ирония, что ЛЧ с «Челси» выигрывал только слабейший тренер в эпоху Абрамовича – Ди Маттео. В Лэмпарде пытались найти еще одного бывшего игрока-везунчика, но пока не получилось.

Психология – слабое место банды Лэмпарда

Невозможно разучиться играть в футбол за восемь туров. После 11 матчей «Челси» шел на третьей строчке, отставали от лидеров всего на два пункта. Клопп называл их фаворитами АПЛ . Прошло неполных два месяца – Лэмпард нырнул на восьмое место, но это не предел. У «Астон Виллы» 4 игры в запасе, «Саутгемптон» тоже может обойти «Челси».

«Арсенал» сейчас на 10-м месте. И они как «Лидс» Бьелсы — опасный конкурент для Лэмпарда в будущем. Команда Фрэнка может упасть в район 10-12 места. И понятно, что в клубе волнуются, ищут варианты развития событий, что приведут к серии побед. «Челси» выиграл 1 из 5 последних матчей в АПЛ , это полномасштабный кризис, причем без симптомов и внятного объяснения причин.

Шутники из Англии вырезали из заявления Лэмпарда начальную фразу, где он просит местных и зарубежных фанатов «поддержать кого-то другого». И поскольку слова вырваны из контекста – получается, будто тренер просит болеть за другие клубы. Соперникам смешно, но ситуация вправду паршивая, ведь летом потратили почти 250 млн евро, а в прошлом сезоне откатились с третьего места на четвертое.

Похоже, Лэмпард потерял связь с командой. Футболисты не дерутся за тренера. Особенно хорошо видно против таких банд, как «Лестер». У Роджерса пожиратели чужой славы. «Лисы» четко вскрыли оборону Менди, теперь они первые в АПЛ , а «Челси» ниже в 9 пунктах. Но если МС выиграет два оставшихся матча – разрыв составит целых 12. Бывают такие отрезки в футболе, что не получается ничего.

Против «Лестера» мяч залетел от штанги, Мэдисон – обычно невезучий, зарядил мячом в перекладину и забил. Еще судьи поменяли пенальти на штрафной у ворот «лисов», Вернер отличился из микроскопического офсайда, но все-таки «Лестер» мог выиграть 4:0 или 5:0 – «Челси» расклеился.

Фрэнк виноват, что не собрал опытный штаб

Физика важна, а не выручает. Тактика важна, а ничего нового не предложили. Например, с Шевченко работает Тассотти – легенда итальянского футбола, многократный победитель ЛЧ как игрок и тренер. Также опытный Шовковский, и не как консультант – так записан в штабе Лэмпарда сейчас Петр Чех, которого вернули в футбол, поскольку от Кепы и Менди разного можно ожидать.

У Шевченко есть поддержка в сборной, которая играет реже, у Лэмпарда нет опытных тренеров в клубе в диком зимнем графике АПЛ . Что работало в «Дерби» — хотя и там не поднялись в АПЛ , а лишь вышли в плей-офф, то перестало выручать, когда столкнулись требования Лэмпарда-тренера и особенности «Челси». Стоит признать, что в основе горячих решений Абрамовича часто именно результат.

Какой бы коллектив ни был, у «Челси» всегда есть повод для конфликтов наставника и команды. Не любили Сарри, Конте, Моуриньо, Бенитеса, подставляли Ди Маттео и Виллаш-Боаша. Не принимали Сколари, Гранта, а до этого попрощались с Моуриньо, который продержался три года, которые другим в «Челси» могли показаться вечностью. Глупо снимать ответственность с игроков.

Крутой Маунт – исключение, но Чилуэлл, Абрахам, Канте, Тьяго Силва, Вернер, Пулишич, Зиеш, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич или Хаверц, раз им столько платят, как в «Челси», должны показать себя. Настоящий миллиардер, что заработал деньги, начинается с ответственности за тех, кому повезло меньше, и так превращаются в элиту. Мощный игрок тоже принимает ответственность.

Лэмпарду не хватило опыта, чтобы справиться с Роджердсом, Гвардиолой или Артетой, поскольку это сильные соперники. Одновременно дает команде легкие задания – в основном играют «4-3-3», нет никакого четкого акцента на строгой обороне, как была у Сульшера. И нет ребусов Гвардиолы, а футболисты не справляются. Не исключено, что «Челси» в цугцванге – любой ход приведет к ухудшению позиции.

«Чели» вернется к победам, независимо от тренера

Не в Тухеле, Аллегри или Лэмпарде дело. Сами Канте, Жоржиньо или Чилуэлл в январе 2021-го не видят «Челси» клубом-чемпионом АПЛ ближайших лет. Если бы верили, что можно быть выше «Ливерпуля», МЮ и МС , то не подставляли Лэмпарда, с которым часть из игроков, судя по сообщениям из Лондона, в ссоре. Точно ведь дело в личных отношениях, другой причины нет, новизна состава в 2004-м Моуриньо не мешала.

Одиннадцать первых матчей в АПЛ – одно поражение «Челси» Лэмпарда. Дальше 8 поединков – 5 поражений. Виновата команда, хотя и соперники попались, конечно, не детские. Но «Челси» предсказуемо оказался незрелым коллективом. Сложно внедрить шесть новичков без последствий, особенно если все – под основу. Лэмпард не справился с работой, которая часто не по плечу даже опытным наставникам.

Винить его во всем глупо. Хотя Абрамовичу и Грановской пора насторожиться. Лэмпард проиграл «Ливерпулю», «Эвертону», «Вулверхэмптону», «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Лестеру». Во всех коллективах сильные тренеры, независимо от результатов. Так что или в «Челси» верят, что Фрэнк перерастет кризис до конца зимы, или Тухель уже ищет жилье в Лондоне. Оба варианта могут быть проигрышными.

При этом нет ощущения, что на «Челси» пора ставить крест. Хаверц, Вернер и Зиеш ходят по полю с кислыми лицами. Но это невероятно сильные исполнители, при поддержке Маунта, Канте и Силвы легко вернутся к серии побед, которую собрали в середине осени. Лэмпард виноват, что не справился с обновленным под него коллективом, но в центре внимания команда. Не дерутся за себя для начала, хотя умеют.