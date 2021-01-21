Агент Данило: «Мы очень близки к соглашению с ЦСКА»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, подтвердил, что стороны ведут переговоры о переходе футболиста в ЦСКА .

Мы всё ещё ведём переговоры с ЦСКА по аренде Данило. Нам нужно еще немного поработать в этом направлении. Мы очень близки к соглашению с московским клубом. Это будет аренда с правом выкупа.