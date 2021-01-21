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Агент Данило: «Мы очень близки к соглашению с ЦСКА»

сегодня, 20:57

Федерико Пасторелло, агент полузащитника «Ниццы» Данило, подтвердил, что стороны ведут переговоры о переходе футболиста в ЦСКА.

Мы всё ещё ведём переговоры с ЦСКА по аренде Данило. Нам нужно еще немного поработать в этом направлении. Мы очень близки к соглашению с московским клубом. Это будет аренда с правом выкупа.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:28
До этого в Португалии играл прилично, а вот по Франции не сложилось
Явно не второй Вернблум,
Если Вернблум был боец на поле, то этот более техничный и менее силовой
Я бы очень хотел чтобы подписали Крыховяка, он бы отлично вписался
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:51
Пока у нас есть Обляков при Ганчаренко нам полузащитники не нужны.
Альфамен
Альфамен ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 21:39
Вы перепутали,он не в Спартак переходит...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:32
Может Данило и сгодится. Но вот даст ли ему Витя поиграть - это большой вопрос???
ДСА
ДСА
сегодня в 21:25
Этот едет за длинным рублем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:16
Парень загадка
particular
particular
сегодня в 21:14
Желательно, что бы шепетильность выбора материализовалась в полезное приобретение... Некоторые крайние покупки смогли обойти чутьё скаутов...
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 21:04, ред.
Данило будет помогать Гаичу и Чалову не играть.
beefs
beefs
сегодня в 20:58
хотят накинуть миллиончиков 5-6...
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