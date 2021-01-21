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Нобель: «Кокорин дал согласие на переход в „Фиорентину“»

сегодня, 12:07

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал свое согласие на переход в «Фиорентину».

Он сказал «да»! Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» финально согласовывается. Осталась пара нюансов. Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено — он согласился на предложенные условия, теперь он перейдет в «Фиорентину». На днях (скорее всего, в пятницу) Александр вылетает во Флоренцию.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 14:58
Кокорин уходит вслед за Тедеско
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 14:47
Кокорину выпадает честь поиграть с самим Франком Рибери в одной команде. Думаю ему надо соглашаться на этот трансфер.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 14:39
Бог с ним, с Кокориным...
Лишь бы онанист в Апл не уехал, звезда местного чемпа :)) !
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:12
Трудно Саше будет проявить себя в "Фиорентине"
Верг
Верг
сегодня в 13:43, ред.
Уже представляю как там его будут дрючить на тренировках, тренера по физподготовке в италии самые суровые, там уже в первые минуты тренировок алессандро кокорелло будет визжать.
Антонио Миранчуколли уже отметил , как он тяжело к ним привыкал полгода. Плюс там такие болельщики, что если их расстроить то ежедневно будешь находить фекалии под дверью и в машине
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 13:34
Кокорин и в Барселону согласен.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:23
Эх Флоренция... Хороший городишко, а какая там пицца на местном базаре....
LOpp
LOpp
сегодня в 13:21
если Кокорин перейдет в Фиорентину, то он сможет принимать участие в матчах против Ювентуса и Интера?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:12
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца

Но недаром клуб Фиорентина
Предлагал мильон за Бышовца ....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:04
Если это все же правда, то Александр принял абсолютно правильное решение!
Не каждый день выпадает шанс свалить в сильную лигу, да "фиалки" сейчас не столь сильны, но это шанс для Кокорина показать себя, перезапустить карьеру, сменить обстановку, и возможность снова выйти на высокий уровень...тут все в руках Александра! Кокорин много раз говорил именно о желании сыграть в Серии А. Летом были слухи о том, что Рома тоже была заинтересована в Кокорине, но до переговоров дело так и не дошло...теперь главное с "фиалками" не пролететь
Добряк
Добряк
сегодня в 13:02
Дон Александр Ко-корлеоне...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:00
Сколько пафоса в словах Шнобеля!!! Он сказал «да»! он согласился на предложенные условия, теперь он перейдет в «Фиорентину». Барин изволил)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:53, ред.
В "Фиорентине" прокомментировали возможный переход Александра Кокорина.

"Фиорентина" считает нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина интересным футболистом, заявили в пресс-службе "фиалок".

"Можем только сказать, что Александр Кокорин — интересный футболист", — ответили в пресс-службе "Фиорентины" на вопрос РИА Новости о возможном трансфере нападающего в итальянский клуб.
_2021-01-21 12:45:43_
galem72
galem72
сегодня в 12:39
Всё, официалки можно не ждать. Главный инсайдер всея РФии подтвердил.
drug01
drug01
сегодня в 12:33
Ура дал согласие... Это не значит что его возьмут????
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:32
А вот что сказал - отчим Тимофей Бердышев, агент нападающего "Спартака" Александра Кокорина, прокомментировал новости о его возможном уходе в "Фиорентину".

— Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в "Фиорентину", — сказал Бердышев "СЭ". — Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение. Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:27
Если что-то не так с анализами, Мутко поможет.
particular
particular
сегодня в 12:20, ред.
А за востребованным форвардом во Флоренцию сквозанёт вся его свита-челядь, - барин теперь в Италии собрался гешефт делать... Калиостро 😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:19
Лишь бы проблемы с медициной не возникло. Наверняка итальянцы следили за Кокориным и обратили внимание на постоянные травмы. Впрочем, может это были и не травмы, а просто не готовность к основному составу. Что тоже заставит задуматься, в Италии чемп куда сложнее нашего.
Хочется верить в успех и удачу, но лично мне кажется, что трансфер будет так себе...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:17
И поехал Кокорин поступать в Фиорентину.....через месяц Нобель его встречает.
— Ну что, Саша....Как все прошло?
— Да понимаешь, Нобель....все сдал: 39 сдал, мочу сдал, специализацию не сдал....
— А что ж тебя там такое было?
— Да понимаешь, дали мне мяч....сказали покажи что умеешь....а я себе такого даже представить не мог......
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:10
Как всегда Нобель узнает все самым первым))) но для меня все равно этот трансфер непонятен со стороны фиора
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