Нобель: «Кокорин дал согласие на переход в „Фиорентину“»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин дал свое согласие на переход в «Фиорентину».
Он сказал «да»! Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» финально согласовывается. Осталась пара нюансов. Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено — он согласился на предложенные условия, теперь он перейдет в «Фиорентину». На днях (скорее всего, в пятницу) Александр вылетает во Флоренцию.
Хочется верить в успех и удачу, но лично мне кажется, что трансфер будет так себе...
Хочется верить в успех и удачу, но лично мне кажется, что трансфер будет так себе...
Не каждый день выпадает шанс свалить в сильную лигу, да "фиалки" сейчас не столь сильны, но это шанс для Кокорина показать себя, перезапустить карьеру, сменить обстановку, и возможность снова выйти на высокий уровень...тут все в руках Александра! Кокорин много раз говорил именно о желании сыграть в Серии А. Летом были слухи о том, что Рома тоже была заинтересована в Кокорине, но до переговоров дело так и не дошло...теперь главное с "фиалками" не пролететь
Не каждый день выпадает шанс свалить в сильную лигу, да "фиалки" сейчас не столь сильны, но это шанс для Кокорина показать себя, перезапустить карьеру, сменить обстановку, и возможность снова выйти на высокий уровень...тут все в руках Александра! Кокорин много раз говорил именно о желании сыграть в Серии А. Летом были слухи о том, что Рома тоже была заинтересована в Кокорине, но до переговоров дело так и не дошло...теперь главное с "фиалками" не пролететь