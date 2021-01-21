Нобель: «Кокорин дал согласие на переход в „Фиорентину“»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян заявил, что нападающий «Спартака» дал свое согласие на переход в «Фиорентину».

Он сказал «да»! Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» финально согласовывается. Осталась пара нюансов. Клубы ранее договорились между собой, оставалось только финальное «ок» от Кокорина. Наконец оно получено — он согласился на предложенные условия, теперь он перейдет в «Фиорентину». На днях (скорее всего, в пятницу) Александр вылетает во Флоренцию.