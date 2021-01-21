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Кокорин будет зарабатывать в «Фиорентине» 2 млн евро в год

сегодня, 10:32

Форвард «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину».

Сообщается, что сумма трансфера составит 3,5 млн евро плюс процент со следующей продажи футболиста. Контракт игрока будет рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата составит примерно 2 млн евро в год.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:03
Если это так и есть, то поведение "Фиорентины" в высшей степени странно. Покупать футболиста, не игравшего бОльшую часть сезона, из-за чего состояние его спортивной формы вызывает много вопросов... Или итальянцы знают более того, что нам преподносят СМИ ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:01, ред.
Примерно....2 млн.....в год...)))


Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:59, ред.
Зарабатывать??? Это не про Кокорина. Получать, валяя дурака - это будет правильно.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 11:44
Для СериАла 3,5 млн за напа - это бесплатно, Спартак больше ляма в итоге поднял с пустого места, Кокорин тоже не в минусе (особенно морально), все счастливы, кроме болельщиков 2-3х клубов из РПЛ
vn9d8ephzh59
vn9d8ephzh59
сегодня в 11:39
Минус миллион в год.....Жертва......
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:38
Так вроде бы Кутроне вернулся в АПЛ, да и Куаме разве не в Торино уже? По сути с Влаховичем Кокорин и будет конкурировать за место в основе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:38
Поделюсь простым наблюдением. Вчера Соккер целый день обсуждал темы про Кокорина, и вот там мелькали такие цифры: 5 лямов Спартаку и 1,7 в год Кокорину.
Теперь цифры слегка изменились. Федун подвинулся на 1,5 ляма, и они как раз пойдут на повышение зарплаты игроку. То есть Фиалки по деньгам как бы не потеряют (если сравнивать со вчерашним), а Федун выйдет в ноль от этого трансфера, учитывая выплаченную уже зарплату и наверняка были подъёмные за переход.
Вроде все могут быть довольны, но Фиорентина и Кокорин рискуют, что не получится заиграть. И это наверняка будет отражено в условиях получения бонусов.
Посмотрим, что из этого получится...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 11:36
Да, это не так и много по меркам самого Кокорина) Но это же Фиорентина! Такой шанс выпадает чуть ли не раз в жизни, а в отношении бывшего уголовника Александра - тем более.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:35
Неплохо устроился тунеядец! Теперь Мальдивы ближе и 2 ляма капать будут. Но только там про Мальдивы придётся забыть. Если будет пешеходить и лениться, как Смолов в Сельте, то не долго он пробудет во Флоренции.
swed27
swed27
сегодня в 11:25
Хорошему игроку - хорошие деньги
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:23
Будет там сидеть на лавке.
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 11:23
Красивая сказка. Красивей была только про переход Чалова в Ювентус.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:22
Неплохая зп для специалиста по стульям...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:09
Дополнительные 300 тыс. выбил таки.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:06
Ведь недаром клуб "Фиорентина" предлагал мильон за Бышовца ©️ В.С. Высоцкий 😁
Smoke Buddah
Smoke Buddah
сегодня в 11:01
Не удивлюсь, если Кокорин сам заплатил Спартаку 3,5 миллиона и уедет играть в Фиорентину только для того, чтобы понтоваться "я играл в Европе", денег у него хватает))
Фиалки подумали "не ну а шо? Бывший игрок сборной достанется нам бесплатно, на банке будет сидеть, а зарплату сделаем 2 ляма в год, НО при условии, что забьёт 10 голов за сезон" например)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:58
Лишь бы перешел скорее,но он не дурак,там надо пахать а не как здесь валять дурака и не утруждаться сильно
particular
particular
сегодня в 10:56, ред.
В общем-то цифры разумные...
Но не для конкретного случая... Если стоимость трансфера ещё туда-сюда, то зп в 2 лимона - это явный перебор... Столько платят состоявшимся игрокам, обладателям и победителям чего-либо... А тут платить ноунейму, который как пуля на излёте теряет энергию и пробивную силу...
Непонятная расточительность или неведомая вера в чудо...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:40
Перейти не значит заиграть там. Инфа о переходе должна подтвердиться официальным источником, медосмотр должен быть пройден, а у Саши были большие проблемы с коленом...Посмотрим, если все так как пишут, то удачи ему.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:37
Зарабатывать или получать 2 ляма?)
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 10:37
А ему там разрешат играть против мазанных Ювентуса и Милана? Или снова будет рецидив травмы?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:37
Покатился мальчишка по наклонной ....
Зачем Коконе Италия , он и в Спартаке на лавке в два раза больше имел !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:36
Какой-то источник писал о полугодовой аренде с правом выкупа. По мне, это более адекватное поведение фиалок. Скорее всего - повтор телодвижений Смолова, походит по полям Италии полгода, потом вернется лечится в "Спартак". Надо дождаться официальной информации о переходе и его условиях.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:33
Для него это много
Mangur
Mangur
сегодня в 10:33
Не плохо. Тпк бы и играл
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