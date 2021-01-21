Кокорин будет зарабатывать в «Фиорентине» 2 млн евро в год

Форвард «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину».
Сообщается, что сумма трансфера составит 3,5 млн евро плюс процент со следующей продажи футболиста. Контракт игрока будет рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата составит примерно 2 млн евро в год.
Теперь цифры слегка изменились. Федун подвинулся на 1,5 ляма, и они как раз пойдут на повышение зарплаты игроку. То есть Фиалки по деньгам как бы не потеряют (если сравнивать со вчерашним), а Федун выйдет в ноль от этого трансфера, учитывая выплаченную уже зарплату и наверняка были подъёмные за переход.
Вроде все могут быть довольны, но Фиорентина и Кокорин рискуют, что не получится заиграть. И это наверняка будет отражено в условиях получения бонусов.
Посмотрим, что из этого получится...
Теперь цифры слегка изменились. Федун подвинулся на 1,5 ляма, и они как раз пойдут на повышение зарплаты игроку. То есть Фиалки по деньгам как бы не потеряют (если сравнивать со вчерашним), а Федун выйдет в ноль от этого трансфера, учитывая выплаченную уже зарплату и наверняка были подъёмные за переход.
Вроде все могут быть довольны, но Фиорентина и Кокорин рискуют, что не получится заиграть. И это наверняка будет отражено в условиях получения бонусов.
Посмотрим, что из этого получится...