Кокорин будет зарабатывать в «Фиорентине» 2 млн евро в год

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сегодня, 10:32

Форвард «Спартака» близок к переходу в «Фиорентину».

Сообщается, что сумма трансфера составит 3,5 млн евро плюс процент со следующей продажи футболиста. Контракт игрока будет рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата составит примерно 2 млн евро в год.