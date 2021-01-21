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Агент Кокорина подтвердил, что футболист может перейти в «Фиорентину»

сегодня, 13:25

Тимофей Бердышев, агент форварда «Спартака» Александра Кокорина, отреагировал на слухи о возможном переходе футбоиста в «Фиорентину».

Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:51
ВТОРЫЕ СУТКИ ОБСУЖДАЕМ, ИЗВЕЛИСЬ УЖЕ ВСЕ. Выступили многие, начиная с мамы и заканчивая Черчесовым с Бышовцем (тот, правда, не сказал ничего, но в теме промелькнул ;)
Неужто ждут решающего слова от отчима Александра?
Кстати, а его совсем отцепили от кормушки или его слово что-то ещё весит? Как мне кажется, что с таким агентом врагов не надо...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:15
Во всех этих интервью, - "Если" ключевое слово !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:55
Уже кто только не сказал про это)))
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 13:37
может перейти, а может не перейти
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 13:33
Может, если стулом Зарему окучит.
beefs
beefs
сегодня в 13:26
бред какой то...
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