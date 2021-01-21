Агент Кокорина подтвердил, что футболист может перейти в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент форварда «Спартака» , отреагировал на слухи о возможном переходе футбоиста в «Фиорентину».

Если «Спартак» устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в «Фиорентину». Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там.

Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, «Спартаку» поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате.