Бывший спортдир ЦСКА: «„Спартак“ предлагал нам договорной матч»

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов заявил, что в прошлом «Спартак» пытался подговорить «армейцев» не бороться за чемпионство.
1998 год. Я уже в ЦСКА, началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!»
Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай». — «Хорошо». Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал «Мариотт» на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил. Садимся в моём кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаём вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете». Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привёл Турпала.
Чтобы при нём я подписался под это дело — и всё, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: «Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи». Затем к Есауленко поворачиваюсь: «А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмём то, что хотим. Играть будем честно».
Он опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, ещё что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами. На следующий день грохнули спартачей — 4:1!
Недавно РФС раскрыл два договорных матча. Не обошлось без пожизненных дисквалификаций.
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Борис Николаевич обещался на рельсы лечь, а ВВП возраст пенсионеров не подымать.
Верьте не словам, а делам.!
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Борис Николаевич обещался на рельсы лечь, а ВВП возраст пенсионеров не подымать.
Верьте не словам, а делам.!
И еще раз повторюсь: "При подготовке к Олимпиаде-1996 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спортсменам всех федераций и всех стран."
И еще раз повторюсь: "При подготовке к Олимпиаде-1996 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спортсменам всех федераций и всех стран."
На Олимпийских играх в Атланте (1996) шестнадцать российских спортсменов попали под «бромантановое» подозрение, из них семеро были дисквалифицированы - это официальная информация.
На Олимпийских играх в Атланте (1996) шестнадцать российских спортсменов попали под «бромантановое» подозрение, из них семеро были дисквалифицированы - это официальная информация.
"При подготовке к Олимпиаде-96 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спортсменам всех федераций и всех стран."
P.S. И уж лучше с помощью бромантана побеждать нежели денег!
"При подготовке к Олимпиаде-96 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спортсменам всех федераций и всех стран."
P.S. И уж лучше с помощью бромантана побеждать нежели денег!
"Боснийский нападающий «Крыльев Советов» Марко Топич признался, что его насильно хотели продать в «Кубань».
Перед игрой со «Спартаком» представитель «Крыльев» Авалу Шамханов привел одного человека, не хочу говорить, что он из мафии, и угрожал мне говорил, что я должен играть только за «Крылья Советов», а если я покину команду, у меня будут проблемы......"
"Боснийский нападающий «Крыльев Советов» Марко Топич признался, что его насильно хотели продать в «Кубань».
Перед игрой со «Спартаком» представитель «Крыльев» Авалу Шамханов привел одного человека, не хочу говорить, что он из мафии, и угрожал мне говорил, что я должен играть только за «Крылья Советов», а если я покину команду, у меня будут проблемы......"
А если бы тогда не обыграли Спартак, то и этой истории бы не было. А тут да. так складно выдумал под проигрыш красно-белых.
И да, действительно, чего так долго молчал?
А если бы тогда не обыграли Спартак, то и этой истории бы не было. А тут да. так складно выдумал под проигрыш красно-белых.
И да, действительно, чего так долго молчал?
Правда, клубная неприязнь не позволяет ровно разложить некоторые поединки, типа, дерби и т.п. Там, вроде ещё рубятся... Иногда...
Но Урал и ему подобные в разных играх упираются по разному не от хорошей жизни... Приходится играть по чужим правилам...
Правда, клубная неприязнь не позволяет ровно разложить некоторые поединки, типа, дерби и т.п. Там, вроде ещё рубятся... Иногда...
Но Урал и ему подобные в разных играх упираются по разному не от хорошей жизни... Приходится играть по чужим правилам...