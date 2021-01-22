ГлавнаяНовости

Бывший спортдир ЦСКА: «„Спартак“ предлагал нам договорной матч»

сегодня, 14:16

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов заявил, что в прошлом «Спартак» пытался подговорить «армейцев» не бороться за чемпионство.

1998 год. Я уже в ЦСКА, началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!»

Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай». — «Хорошо». Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал «Мариотт» на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил. Садимся в моём кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаём вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете». Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привёл Турпала.

Чтобы при нём я подписался под это дело — и всё, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: «Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи». Затем к Есауленко поворачиваюсь: «А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмём то, что хотим. Играть будем честно».

Он опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, ещё что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами. На следующий день грохнули спартачей — 4:1!

Недавно РФС раскрыл два договорных матча. Не обошлось без пожизненных дисквалификаций.

Все новости
Миллионы людей видят футбол не так, как вы. Скандал после игры «Ливерпуля» и МЮ
20 январяСтанислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии16
Неймар назвал себя мужественным и иконой футбола. Бразилия далека от победы на ЧМ-2022
17 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии24
Моуриньо — Бэйлу: «Хочешь остаться здесь или сидеть на скамейке в „Реале“?»
16 января ВидеоКомментарии25
СлухиНюбель хочет получать больше игрового времени
16 января Комментарии4
СлухиАкинфеев против назначения тренера вратарей, которого предложил Ганчаренко
15 января Комментарии49
Зидан ответил Тебасу: «Это была не отговорка, а факт»
14 января Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Добряк
Добряк
сегодня в 15:45
Хитрые спартачи. Знали, что их и так дёрнут...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 15:32
Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов заявил......
_______________________________________
Борис Николаевич обещался на рельсы лечь, а ВВП возраст пенсионеров не подымать.
Верьте не словам, а делам.!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 15:30
Выходит ,Титов за витаминки дискву отбывал? Н у смешно же, ей-богу...
ОВВ74
ОВВ74 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:26
ты там был? не говори чего не знаешь,кадровые офицеры из местных были...
swed27
swed27
сегодня в 15:26
В 90-е было всякое. Не удивлен
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:22
Прошло уже больше 20-ти лет, а cпартак все так же пытается идти нечестным путем
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:19
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 15:17
    В запрещённый список ВАДА бромантан попал всего лишь за две недели до начала Игр в Атланте! Не находишь странным?!
    И еще раз повторюсь: "При подготовке к Олимпиаде-1996 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спортсменам всех федераций и всех стран."
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    сегодня в 15:06
    Адамантилбромфениламин относится к группе так называемых актопротекторов — препаратов разных групп, повышающих защитные силы организма. Адамантилбромфениламин разработан советскими военными медиками как средство, повышающее общий иммунитет, выносливость человека. Было выявлено, что препарат обладает ещё и психостимулирующим действием. Кроме того, он маскирует употребление стероидов: все стандартные допинг-процедуры, которые практикует МОК, оказывались на фоне приёма адамантилбромфениламина неэффективными.

    На Олимпийских играх в Атланте (1996) шестнадцать российских спортсменов попали под «бромантановое» подозрение, из них семеро были дисквалифицированы - это официальная информация.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 15:05
    От федуна можно ждать, что угодно.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:03
    Я даже не удивлён!
    killofwrathx
    killofwrathx ответ Константин Белых (раскрыть)
    сегодня в 15:03
    ну неет
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 15:01
    чего ж ты молчал 23 года? в коме что ли был?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 15:00
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 14:50
      Не знаю, насколько правдива эта исповедь, но если так, то хорошо, что не пошел навстречу, спорт должен быть чистым.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 14:48
      Можно подумать, что ЦСКА такого не предлагал.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 14:44
      И не только в в 98-99, но и начиная с 92 , по моему. Кстати в 98, о котором речь, ЦСКА занял 2 место, по-моему? Я не верю в договорняки категорически с участием ведущих клубов. Допускаю какую либо Кубань, или Урал, или Текстильщик, но не Спартак точно.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
      сегодня в 14:40
      Странно , а почему по твоей логике Локо не "железнодорожный" луб, а Динамо без эмблемы МВД , а Спартак без белых фартуков, обязательных для продавцов мяса?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Baggio R. (раскрыть)
      сегодня в 14:38
      Могу тебя удивить тем, что на стороне сепаров против России воевали русские, в том числе кадровые военные. А в России и раньше были и сейчас есть много нормальных чеченцев. В те лихие годы ( слава Ельцыну)_ были иные законы.
      Константин Белых
      Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 14:38
      А сейчас многое можно насочинять за 1998г. Спартак без договорняков в 1998-1999 мог обыграть кого угодно. И не только в России.
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 14:36
      Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой. Вам господин Шамханов, как джентльмену наверное можно верить на слово, как и Марко Топичу, который Вас обвинял: " Перед игрой со «Спартаком» у меня случился конфликт со спортивным директором «Крыльев» (бывшим - Прим. авт.) Авалу Шамхановым. Накануне матча он подошел ко мне вместе с человеком из мафии и пригрозил, что если я не уйду из «Крыльев Советов», у меня возникнут проблемы."
      Roger Young
      Roger Young
      сегодня в 14:35
      хорошее воспоминание.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Baggio R. (раскрыть)
      сегодня в 14:34
      Ну так клуб то армейский!)
      Baggio R.
      Baggio R.
      сегодня в 14:33
      Удивительное дело, что во время военных действий в Чечне тогда ещё армейский клуб возглавляли чеченцы Дадаханов и Шамханов
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 14:32
      Бромантан - витамины!)
      "При подготовке к Олимпиаде-96 в Атланте бромантан был рекомендован наукой спортсменам всех федераций и всех стран."
      P.S. И уж лучше с помощью бромантана побеждать нежели денег!
      Крикун
      Крикун
      сегодня в 14:30
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        сегодня в 14:28, ред.
        А я тут про "неподкупного" Шамханова совсем другое слышал!

        "Боснийский нападающий «Крыльев Советов» Марко Топич признался, что его насильно хотели продать в «Кубань».
        Перед игрой со «Спартаком» представитель «Крыльев» Авалу Шамханов привел одного человека, не хочу говорить, что он из мафии, и угрожал мне говорил, что я должен играть только за «Крылья Советов», а если я покину команду, у меня будут проблемы......"
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        сегодня в 14:28, ред.
        Лично я не верю в эту легенду. В свое время незабвенный Вася Уткин погорел на легенде о том, что Ростов сдал игру ЦСКА.
        DEIVID_Rivera
        DEIVID_Rivera
        сегодня в 14:27
        АХАХАХАХАХАХА
        А если бы тогда не обыграли Спартак, то и этой истории бы не было. А тут да. так складно выдумал под проигрыш красно-белых.
        И да, действительно, чего так долго молчал?
        particular
        particular
        сегодня в 14:26, ред.
        Пожалуй, не многое изменилось... Только решают не в личной встрече, а через давление различных силовиков и ведомств...
        Правда, клубная неприязнь не позволяет ровно разложить некоторые поединки, типа, дерби и т.п. Там, вроде ещё рубятся... Иногда...
        Но Урал и ему подобные в разных играх упираются по разному не от хорошей жизни... Приходится играть по чужим правилам...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100