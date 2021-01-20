Миллионы людей видят футбол не так, как вы. Скандал после игры «Ливерпуля» и МЮ

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сегодня, 10:30

В матче сборной России, который смотрели сотни миллионов людей, была такая же проблема.

Неужели этот вопрос настолько серьезный?

Для начала небольшой подсчет. В мире примерно 3.9 миллиарда мужчин. Почти у каждого 12-го проблемы при оценке цветов. Дальтонизм — это не только смешение красного и зеленого, существует много типов. При популярном виде матч «Ливерпуля» и МЮ выглядел вот так:

Всего на планете около 320 миллионов дальтоников. Почти в пять раз больше людей, чем мужчин в России. Акцент на парнях не только потому, что они чаще интересуются командными видами спорта, но из-за генетики, в основном дальтоники – мужчины.

Они смотрят футбол, американского тезку, бейсбол, хоккей. Не во всех видах возможны проколы с цветами форм. Вот только в мире 3 миллиарда людей смотрят именно футбол, так что охват невероятный – важные игры видят миллионы дальтоников.



И возникает проблема, если организаторам матча плевать на рекомендации ФИФА и УЕФА и они пускают на поле команды в красной и зеленой амунициях. Так и случилось в центральной игре тура АПЛ . «Ливерпуль» сыграл в традиционных цветах, а МЮ выбрал темно-зеленый вариант.

Сам цвет, который дальтоники видят вместо привычного нам, малопривлекательный. Когда дальтоник впервые надевает специальные очки, которые корректируют цветовосприятие, то ему кажется, что мир вокруг похож на галлюцинацию – слишком яркий и красочный.

Они цвет собственной кожи видят не таким, как все остальные, а зелено-земельным. Нечестно создавать дополнительные проблемы людям, которым уже не повезло в генетической лотерее. Тем более что белая или светлая форма есть у каждого клуба.

О проблеме вспомнили благодаря ЧМ -2018?

Буклет о проблеме дальтонизма в футболе в УЕФА выпустили еще до старта чемпионата мира в России. Но в ФИФА не подумали о фанатах с дальтонизмом, хотя знали, что один из самых распространенных его видов называется протанопия, и это «цветовая слепота», которая связана с красной частью спектра.

Об инклюзивности — вовлеченности всех, независимо от их особенностей, в футбольный процесс, не сильно заботились, раз Россия сыграла в матче-открытии ЧМ -18 в красных футболках, а Саудовскую Аравию оставили в зеленых, хотя могли предложить белые.

Причем учтите, что это был матч-открытие, его посмотрело несколько сотен миллионов фанатов по всему миру! Но просчет допустили, причем цвет поля для дальтоника тоже похож на цвет форм команд в красном и темно-зеленом. Почему гости не играли в белом? Загадка.

А в матче «Ливерпуля» и МЮ различать соперников люди с «цветовой слепотой» могли только по гетрам гостей – очень неудобно. И аргумент «помню черно-белый телевизор, не жаловался» — не подходит, как раз в старину формы подбирали с учетом особенностей трансляций.

И хотя в УЕФА о проблеме знают давно, а в ФИФА начитались гневных отзывов после матча России и Саудовской Аравии, в АПЛ до сих пор не в курсе, что в мире миллионы людей с нарушением цветовосприятия. Чтобы понять, как важен подбор формы, необязательно быть дальтоником. Достаточно учесть очень свежий поединок из Турции.

В матче «Истанбула» и «Сивасспора» гостей допустили в белых футболках. Когда в Турции пошел снег, то гости слились с газоном для телезрителей. Скольких игроков в белой форме видите на картинке ниже? Скорее всего, правильно посчитаете, но смотреть матч, где игроки так незаметны, дискомфортно.

Среди игроков встречаются дальтоники?

Один из них сыграет против сборной России на Евро-2020 – Дилейни из «Боруссии» Д и сборной Дании. Раз почти каждый 12-й мужчина имеет проблемы с цветовосприятием, то во многих командах есть дальтоники. Но мало кто решается признаться, что не различает цвета.

Например, Дилейни не может отличить именно зеленый от красного. Однажды Томас слушал дома футбольную передачу. В студию позвонил фанат, который жаловался на организаторов матча Дании и Мексики – с трудом различал футболистов двух команд.

Дилейни оказался заботливым малым и тоже позвонил в студию. Ведущие не сразу поняли, что говорят с игроком сборной Дании, но позже Томас раскрыл свою личность и стал одним из первых в большом футболе, кто заговорил о своем дальтонизме.

Многие скрывают эту особенность, как Кака редко рассказывал, что играет с линзами. Как минимум, чтобы вражеские фанаты и соперники не издевались. Но дальтоникам сложнее, Дилейни играл в матче с Мексикой, ему было сложно различать игроков.

Футболисты смотрят соперникам на ноги, не на лица, а если скорости большие – легче ошибиться с передачей. Не раз видели смешные видео, когда игроков смущала реклама на бровке, поскольку там скакали фигурки в цветах их команды.

С дальними передачами тоже проблемы – надо успеть сориентироваться и не спутать соперника с напарником, если для тебя их формы кажутся одинаковыми. Но Дилейни – взрослый дядька, давно привык. Куда сложнее в футбольной секции ребенку-дальтонику.

Во-первых, манишки часто зеленые, и красные, одинаковые по цвету для малыша. Во-вторых, мячи для детей бывают оранжевыми или розовыми – в этом случае снаряд сливается с полем похожего цвета, сложно увидеть. Есть вероятность, что именно поэтому мало футболистов-дальтоников

Несправедливо, ведь достаточно купить красные и желтые манишки. Кто-то не получил карьеру мечты, потому что тренер не знал, что надо учитывать цвета при работе с детьми, или что проблема касается не только десятка дальтоников на всю планету.

МЮ предупредили о проблеме за десять дней?

Опытный фанат по прическе, силуэту, номеру или даже технике работы с мячом сможет различить известных игроков. Но представьте, что папа сел смотреть футбол с пятилетним сыном, у которого протанопия. Уже через пять минут матча, где все дяди в одинаковой форме, малыш может потерять интерес.

Нельзя оценивать весь мир строго со своей точки зрения. Синие или желтые цвета дальтоники нередко видят, но если играет «Спартак» против «Краснодара», то не стоит выпускать на поле команды в красных и темно-зеленых футболках.

Как вы сами знаете – такие матчи играли не раз, у москвичей даже бывала полностью красная форма с гетрами. Но в РПЛ вряд ли слышали про инклюзивность. Взрослые дяди забыли учесть элементарное правило – почти всегда есть светлая резервная форма, а страдают миллионы.

Жестоко их подставлять, когда решить проблему можно еще до выхода на поле. Все-таки люди эгоисты – на машину, вроде АПЛ , работают тысячи работников, и ни один не остановил команды или судейскую бригаду от выбора именно таких цветов формы.

Скорее всего, дело строго в деньгах, в маркетинге. МЮ хочет продать больше темно-зеленых футболок, поэтому засветили амуницию именно на выездной игре против «Ливерпуля». Плевать хотели на пару миллионов дальтоников, что смотрели матч по всему миру.

Из Англии сообщают, что клуб Сульшера предупредили за 10 дней до матча – нельзя выставлять команду в темно-зеленом. Но деньги важнее, поэтому поменяли цвет гетр на белые и махнули рукой. Между миллионами фанатов и миллионами фунтов выбрали второе.

Наконец, посмотрите на эту картинку и напишите в комментариях, что видите? Скорее всего, легко различите число из двух цифр, но знайте – люди с дальтонизмом, в зависимости от его типа, четко увидят лишь или первую, или вторую. Например, Дилейни различит только вторую цифру.

Позор арбитрам матча «Ливерпуля» и МЮ , что наплевали на интересы миллионов фанатов футбола, которые точно смотрели центральный матч АПЛ . Но вы же знаете этих рефери – застолье не пропустят, с пенальти начудят, имея повторы, а учесть интересы миллионов забыли.

АПЛ стоит принести официальные извинения фанатам с дальтонизмом и не допускать такого впредь (хотя проколы в рядовых матчах бывали раньше). Как назвать Кавани расистом без аргументации – нашли время, а МЮ позволили рекламу вместо учета интересов всех зрителей.

Большое пятно на репутации людей, которые постоянно хвастаются, какие они борцы за равенство.