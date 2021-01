Моуриньо — Бэйлу: «Хочешь остаться здесь или сидеть на скамейке в „Реале“?»

Главный тренер «Тоттенхэма» во время тренировки команды обратился к нападающему .

В Сети появился отрезок видео, на котором слышно, как португальский тренер высказывает претензии валлийцу, арендованному у «Реала».

«Ты хочешь остаться здесь или хочешь вернуться в „Реал“ и сидеть там на скамейке запасных?» — спросил Моуриньо у Гарета.

José Mourinho to Gareth Bale during Tottenham training: "You want to stay here? Or go to Real Madrid and play no football.” #rmalive pic.twitter.com/OWgsEUnS5T