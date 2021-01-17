Неймар назвал себя мужественным и иконой футбола. Бразилия далека от победы на ЧМ-2022

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17 января 2021, 16:04

Проблема не только в «десятке» сборной.

После скромного заявления Неймара самое время разобрать причины, почему Бразилия лет тридцать может прожить без мировой короны в футболе.

Карнавал

Можно вывезти бразильца из карнавала, но карнавал из бразильца не вытравить. Бывший напарник Роналдиньо по ПСЖ Жером Леруа вспоминал о легенде:

Роналдиньо не тренировался всю неделю, но появлялся в пятницу, чтобы сыграть в субботнем матче. В этом весь Дино. Пытался идти по стопам Ромарио, который тоже кутил каждую ночь. Роналдиньо, не снимая солнцезащитные очки, появлялся в расположении ПСЖ и сразу направлялся на массажный стол, чтобы поспать. Футболисты с выдающимся талантом, как у него, немного ленивые.

До сих пор ничего не поменялось. Роналдиньо пьет и гуляет, снимается в клипах рэперов, где вокруг алкоголь и девушки у бассейна.

Криминал

Бывший защитник «Баварии» Брено однажды так напился, что поджег собственный дом. Ущерб составил 1.5 млн евро, поэтому соврал страховой. Его раскусили и приговорили к заключению. Отсидел в тюрьме 2 года и 9 месяцев. Бразильские футболисты часто в судах.

Роналдиньо и его брата арестовали в Парагвае, куда парочка прибыла по поддельным паспортам. Причем им они не были нужны – бразильцев в эту страну пускают без виз. Пришлось заплатить 200 тысяч долларов штрафа и нанять хороших адвокатов, чтобы выйти на свободу.

У Робиньо все еще хуже. Апелляционный суд в Италии оставил в силе приговор о 9 годах тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании девушки из Албании. Еще одно напоминание, что нельзя трогать пьяных женщин.

Несостоявшийся «наследник Пеле» пытался вернуться в «Сантос», согласился играть за 20 тысяч рублей в месяц. Но спонсоры клуба возмутились контрактом с осужденным насильником, что прятался в Турции и Бразилии от экстрадиции, и Робиньо прогнали.

Самомнение

На сцену выходит Неймар со свежим заявлением:

Я очень смелый человек, мое самое большое достоинство – мужество. Считаю, что сегодня я стал кумиром, иконой футбола.

Если у человека такое в голове, то ему сложно будет спуститься на землю и выиграть чемпионат мира. «Мужественный» Неймар толкал соперника в спину на ступеньках и ревел на людях много раз.

А еще заявлял, что невозможно прожить на 300 тысяч евро в неделю, поэтому ушел из «Барселоны». Это 26.6 млн рублей на семь дней. Бедняжка, сколько храбрости нужно, чтобы всю жизнь делать, что хочешь.

Но проблема в том, что и Малком с Жезусом себе на уме. Самомнение у бразильцев зашкаливает. Немцы показали, как за это наказывают на поле.

Женщины

У Вагнера прозвище «Любовь» по понятным причинам. А Неймара, если бы у Катара не было крутой внешней разведки, посадили бы на много лет. Женщина обвинила его в избиении и изнасиловании.

Но нашли запись инцидента. Молодая девушка приставала к Неймару в номере отеля с требованиями ее ударить и быть грубым, потом сама начала бить бразильца, который очень испугался – к разговору о мужественности.

Хотя это одна девушка, а сколько таких было? Старина Роналдо говорил, что ему помогал секс перед матчами, но во всем нужна мера. Невозможно подсчитать, сколько миллионов евро выкачали из бразильских игроков модели и проститутки.

Роналдиньо долгое время жил с двумя девушками сразу. Часто работает принцип «ищите женщин», если бразильский игрок скатывается на дно.

Алкоголь

Многие бразильцы признавали, что лечились от алкогольной зависимости. Марио Фернандес бросил пить, как и Брено. Адриано долгое время беспробудно бухал и окончательно втянул в запои Роналдиньо.

Великий Сократес, хотя речь о докторе медицины и философии, так любил выпить, что ушел из жизни в 57 лет. Гарринча и многие другие спились, хотя и на наличие наркотиков в их жизнях многие историки бразильского футбола намекают.

Как знаем по печальной участи Марадоны, загулы с выпивкой и запрещенными препаратами редко не оставляют следов. А если в деле не гении, то алкоголь вредит еще быстрее. Тот же Жо из ЦСКА мог достичь большего без запоев.

Безвкусие

Дани Алвес показывал свою коморку и постель, там уровень провинциальных российских больниц или тюрем. Таких ребят, как Кака — речь о мальчике из очень богатой семьи, в бразильском футболе немного.

Можно понять, откуда у игроков понты. Но когда Вендел публикует фото золотых игровой консоли и телефона, то это аналог фото с золотым автоматом, тест на адекватность. Все еще примитивнее, чем у Урунова:

Игроки «Зенита», «Спартака», «Локомотива» или ЦСКА – миллионеры. Каждый может позволить золотую консоль. На здоровье. Но хвастаться таким нелепо. Сама любовь к пошлой роскоши мешает играть стабильно.

Инфантильность

От бразильцев начали отказываться, чего раньше не было. Но понять можно. Это в контракте Ракицкого с «Шахтером» был пункт, что зарплата упадет в 5.4 раза, если найдут в крови алкоголь или наркотики, а бразильцы такое не подпишут.

Нет дисциплины – нет чемпионства. Это во времена Пеле можно было успеть всюду и на классе всех вынесли. Но если в Катаре выиграет не Бразилия, пауза между титулами вырастет минимум до 24 лет, до 2026-го.

Да, бразильцы всегда кутили и чудили. Роберто Карлос наделал 9 детей от разных жен, в 44 года стал дедушкой. Кафу погряз в долгах и сейчас пытается заработать любым способом, как и Роналдиньо. Но это поколение имело Роналдо в 2002-м.

Зубастик возвращался в футбол через боль и операции, а Неймар и Коутиньо остаются детьми. Их жизни словно мыльная опера. Как у Халка, что развелся с женой ради ее племянницы. Живанилдо так и не стал легендой «Челси» или «Баварии».

Алкоголизм, криминал и концентрация на роскоши вместо футбола ставит крест на надеждах простых бразильцев увидеть кубок мира в руках капитана «селесао». Тите вряд ли всегда контролирует состав из разбалованных детей.

Нестабильность

Бразильцы обаятельные, яркие и техничные. Иногда даже профессионалы, как Каземиро. Но самые талантливые не могут реализоваться, поскольку в голове развратные мысли, как у Неймара. Человек назвал себя иконой.

И гениальность уже не спасет заносчивых бразильцев. Фирмино, Ришарлисон и Неймар не сильнее, чем Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо. Данило и Лоди не круче Кафу и Роберто Карлоса. Одни вратари равны старым.

Ветераны тоже чудили, развлекались и отвлекались. Но там речь о легендах с десятками великих матчей. А когда Неймар сам выигрывал реально большой финал? «Баварию» и Нойера не обыграл летом.

Выйдя из тени Месси, бразилец не стал лучшим футболистом планеты. Так что «селесао» полезно разжиться скромностью. У них крутой тренер, но есть системная проблема – имея талант, занимаются саморазрушением.

Нереализованных слишком много за последние двадцать лет. Например, пять лет назад среди главных надежд были Кенеди, Жерсон, Малком, Габриэл, Данило Барбоза, Клейтиньо, Марлон, Натан и Уолас.

Ни один не стал великим. И среди тех, кто чуть старше и моложе, разочарований больше, чем прорывов. Мир большого футбола устал нянчиться с капризными бразильцами и научился их побеждать.