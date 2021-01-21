Де Брюйне и Уокер получили травмы в матче с «Астон Виллой»

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21 января 2021, 00:37

Защитник и полузащитник получили повреждения в перенесённом матче 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

Уокер покинул поле на 28-й минуте встречи после контракта с полузащитником гостей . Де Брюйне получил травму на 59-й минуте матча после подката всё того же Грилиша.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что ещё не разговаривал с врачом команды о травмах своих футболистов, однако информация о состоянии игроков должна появиться в ближайшее время.