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Де Брюйне и Уокер получили травмы в матче с «Астон Виллой»

21 января 2021, 00:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Защитник Кайл Уокер и полузащитник Кевин Де Брюйне получили повреждения в перенесённом матче 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

Уокер покинул поле на 28-й минуте встречи после контракта с полузащитником гостей Джеком Грилишем. Де Брюйне получил травму на 59-й минуте матча после подката всё того же Грилиша.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ещё не разговаривал с врачом команды о травмах своих футболистов, однако информация о состоянии игроков должна появиться в ближайшее время.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 января в 08:12
Для Сити потеря
mihaluch
mihaluch
21 января в 07:53
Будем надеяться что что травмы не серьёзные.
Василий 50
Василий 50
21 января в 04:45
Следующий матч МС проиграет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 января в 03:02
Пусть скорей поправляются!
shlifen
shlifen
21 января в 03:00
Капец, вот это Грилиш сделал "дубль"... Без этих двоих Сити будет трудно (особенно без Де Брюйне) - сезон вообще "дурдомный". АПЛ по итогу выиграет или тот кто избежит травм основных игроков, или тот кто первым сумеет приспособиться и заменить выпадающих с травмами футболистов... Самое паршивое с травмами, то что даже когда игроки вернутся, не будет времени толком прийти в форму, поскольку весь сезон команды играют через два дня на третий. Матч кстати был отличный, и счёт вполне мог быть 4-2 или 5-3 в пользу Сити, но тут и ливень сделал своё дело...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 января в 01:26
Для МС - это невосполнимые потери.
beefs
beefs
21 января в 01:21
Очень жалко ребят...
Cat01
Cat01
21 января в 00:40
Здоровья и быстрее войти в строй
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